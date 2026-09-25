Kamion-Eb: Kiss Norbert a címvédés kapujában

A hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert tekintélyes fölénnyel vezeti a gyorsasági kamion Eb összetettjét. A második Sascha Lenz lemaradása 105, a harmadik Antonio Albaceté pedig 120 pont, ez azt jelenti, hogy Kiss a hétvégén Le Mans-ban sorra kerülő hatodik fordulón már bebiztosíthatja pályafutása nyolcadik Eb-diadalát.
„Mint mindig, igyekszünk a legjobbunkat nyújtani, és ha jön a cím, akkor jön. A csapat felkészült, várjuk a hétvégét. Szeretem Le Mans-t, ez az egyik kedvenc pályám, imádom, az egész hangulatát, és maga a vonalvezetése is nagyon jó, valamint kiváló a minősége, ezért korábban is szerettem itt versenyezni”
– mondta Kiss Norbert.
A 4.1 km hosszú aszfaltcsíkon tavaly Kiss kétszer is győzött, a másik két versenyt pedig René Reinert nyerte. Hasonló eredménnyel alighanem mindketten elégedettek lennének, ugyanis Reinert a csapatversenyben Kiss Norbert csapattársa.
A kamion Eb idei szezonjából két forduló van hátra, Le Mans után egy héttel a spanyolországi Jaramában zárul az idény.
A hétvége időrendje:
Péntek:
Első szabadedzés: 14:40-15:10
Szombat:
Első futam: 14:10-14:35
Második futam: 17:05-17:30Vasárnap:
Harmadik futam: 13:55-14:20
Negyedik futam: 16:55-17:20