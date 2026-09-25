Kamion-Eb: Kiss Norbert a címvédés kapujában

Kiss Norbert;Kamion Eb;

2026-09-25 12:41:00 CEST

A hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a címvédés kapujában: a gyorsasági kamion Eb soron következő Le Mans-i állomásán egy főfutamgyőzelemmel bebiztosíthatja szezonvégi elsőségét.

A hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert tekintélyes fölénnyel vezeti a gyorsasági kamion Eb összetettjét. A második Sascha Lenz lemaradása 105, a harmadik Antonio Albaceté pedig 120 pont, ez azt jelenti, hogy Kiss a hétvégén Le Mans-ban sorra kerülő hatodik fordulón már bebiztosíthatja pályafutása nyolcadik Eb-diadalát.

„Mint mindig, igyekszünk a legjobbunkat nyújtani, és ha jön a cím, akkor jön. A csapat felkészült, várjuk a hétvégét. Szeretem Le Mans-t, ez az egyik kedvenc pályám, imádom, az egész hangulatát, és maga a vonalvezetése is nagyon jó, valamint kiváló a minősége, ezért korábban is szerettem itt versenyezni”

– mondta Kiss Norbert.

A 4.1 km hosszú aszfaltcsíkon tavaly Kiss kétszer is győzött, a másik két versenyt pedig René Reinert nyerte. Hasonló eredménnyel alighanem mindketten elégedettek lennének, ugyanis Reinert a csapatversenyben Kiss Norbert csapattársa.

A kamion Eb idei szezonjából két forduló van hátra, Le Mans után egy héttel a spanyolországi Jaramában zárul az idény.

A hétvége időrendje:

Péntek:

Első szabadedzés: 14:40-15:10

Szombat:

Első futam: 14:10-14:35

Második futam: 17:05-17:30

Harmadik futam: 13:55-14:20

Negyedik futam: 16:55-17:20