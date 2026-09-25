59 percig Norvégia nyakán, aztán a végjátékban már bármi lehet – Kábé ez a feladat a magyar női kézilabda-válogatott előtt

női kézilabda-válogatott;

2026-09-25 16:32:00 CEST

Finoman szólva is ambiciózus célt fogalmazott meg a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, amikor kijelentette: a bukaresti Eurokupa elődöntőjében az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Norvégia ellen elvárja, hogy csak az 59. percben dőljön el a mérkőzés. Szombaton kiderül, hogy ez vágyvezérelt gondolkodás vagy valóban realitás.

Az Európai Kézilabda-szövetség által szervezett Eurokupa elődöntőit szombaton, a helyosztókat vasárnap rendezik Bukarestben. Az első napon Golovin Vlagyimir együttese a világ jelenlegi legeredményesebb válogatottjával, a mindhárom nagy címet elhódító Norvégiával találkozik. A másik ágon Dánia és a házigazda Románia csap össze a döntőbe jutásért.

Az Eurokupa idei kiírásában a 2024-es Európa-bajnokság három érmese, valamint az idei kontinensviadal öt társrendezője szerepelt két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vettek részt az Európa-bajnoki selejtezőben, a csoportok első két helyezettje pedig bejutott a négyes döntőbe.

„Norvégia az egyetlen kivétel”

Golovin bízik benne, hogy a magyar csapat méltó ellenfele lesz az olimpiai, világ- és Európa-bajnok skandinávoknak, akik a legerősebb keretükkel érkeztek Bukarestbe. A kapitány szerint a magyar válogatott lassan valamennyi riválisa ellen esélyesként léphet pályára – Norvégia az egyetlen kivétel.

„Ugyanakkor ha nem akarunk győzni, abból nem lesz jó meccs. Ha nyerni akarunk, és nincsenek a legjobb formájukban a norvégok, akkor viszont lehet esély. Higgyük el, hogy egy adott napon sok minden megtörténhet, néha borul a papírforma. Együtt csodákra vagyunk képesek, ehhez nagyon sokat kell tenniük a játékosoknak és a stábnak is.

Szeretném, hogy 59 perc után dőljön el a mérkőzés, bízom benne, hogy tudunk úgy teljesíteni, hogy nekik is legyen izgulnivalójuk” – idézte a távirati iroda Golovint.

A kapitány ugyanakkor nem szakadt el a realitásoktól. Felidézte, hogy a tavalyi világbajnokság előtti felkészülési mérkőzésen volt „öt nem jól sikerült perce” a magyar csapatnak Norvégia ellen, ami végül a 33-27-es vereséghez vezetett a Posten-kupán. Tétmérkőzésen ennél is nagyobb volt a különbség: a norvégok 2024 decemberében, az Európa-bajnokság elődöntőjében 30-22-re nyertek a magyar válogatott ellen.

A felkészülés része

Most azonban elsősorban nem az eredmény a kérdés. Persze a döntőbe jutás nyilvánvalóan nem lenne mellékes, de Golovin a torna jelentőségét is egyértelműen beárazta: az Eurokupát az Európa-bajnokságra való felkészülés részeként kezeli. „Nagyon motiváltak és sikerre éhesek vagyunk, ezt fontosnak tartom” – mondta a meccsről (tv: M4 Sport, 13.15).