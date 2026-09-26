Mohatolvajt fogtak a rakamazi rendőrök

természetkárosítás;Natura 2000;Rakamaz;lefoglalás;rendőrségi nyomozás;

2026-09-26 15:57:00 CEST

A 27 éves nyírbogdányi férfi furgonjában 37 nagy, egyenként 80 literes zsákban szállította a Háromhutáról származó növényzetet. Természetkárosítás miatt indult eljárás.

Tizenöt-húsz év kell majd ahhoz, hogy regenerálódjon annak a Natura 2000 besorolású terület Háromhuta külterületén, ahonnan egy férfi 37 darab, egyenként 80 literes zsákban szedett fel és szállított, furgonjában így csaknem 3000 liternyi mohát – derült ki a police.hu oldalon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

Mint írták, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamazi Rendőrőrsének körzeti megbízottja Timár településen ellenőrzött egy haszongépjárművet a napokban. A leállított furgon rakterének átvizsgálásakor derült fény a 37 zsák mohára. A 27 éves nyírbogdányi sofőr ügyében a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamazi Rendőrőrse természetkárosítás bűntette miatt eljárást indított, amelynek keretében a mohát lefoglalta.

A közlemény kiemelte, hogy a Rakamazi Rendőrőrs munkatársai felvették a kapcsolatot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának munkatársával, aki elmondta, hogy a szállítmány ciprusmoha, amely ugyan nem védett növény, de a 37 darab egyenként 80 literes zsák a terület jellegét megváltoztató mennyiség.