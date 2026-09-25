Kukhta Vladislava Európa-bajnoki aranyérmes lett az 57 kilogrammos súlycsoportban

ökölvívás;Európa-bajnokság;

2026-09-25 17:22:00 CEST

Kukhta Vladislava remek teljesítménnyel, egyhangú pontozással megnyerte a finálét, így aranyérmet nyert a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság pénteki zárónapján.

A kazah származású magyar bokszoló a görög Panagiota Kuzilu, a francia Amina Zidani és az ír Michaela Walsh legyőzésével jutott a fináléba, melyben az orosz Ljudmilla Voroncova volt az ellenfele. A döntőben Kukhta az első másodpercektől kezdve kiválóan bokszolt, és a meccset végig uralva, egyhangú pontozással diadalmaskodott.

Az olimpia műsorán is szereplő 57 kilogramm aranyérmével Kukhta Vladislava karrierje eddigi legnagyobb sikerét érte el. A szófiai Eb-n Szira Zsófia bronzérmet nyert +80 kilogrammban, míg Hámori Luca később a 65 kilogramm döntőjében lesz érdekelt.