Bocsánatot kért Lannert Judit a futballhasonlatért

foci;bocsánatkérés;Lannert Judit;

2026-09-26 05:29:00 CEST

Úgy véli, zárt körben elhangzott megfogalmazása nem volt szerencsés, ugyanakkor továbbra is fenntartja a mesterséges intelligencia oktatási kockázatairól korábban tett szakmai megállapítását.

Bocsánatot kért egy korábbi, focival kapcsolatos hasonlatáért pénteki Facebook-bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit azt írta, megérti, hogy a megszólalásából kiragadott részlet sértő lehetett, ezért megköveti azokat, akiket a régi mondata megbántott.

A bejegyzésben azt közölte, hogy a vitatott mondat egy zárt körű beszélgetésben hangzott el, amikor még oktatáskutatóként a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt. Lannert Judit - még jóval tárcavezetői kinevezése előtt - egy CEU-s kerekasztal-beszélgetésen hozta szóba a magyar labdarúgó-válogatottat. Az eseményen arról beszélt, az iskolai értékelésnek kevésbé kellene arra épülnie, „ki gyorsabb, ki jobb, ki fogja az aranyérmet hozni”, majd ennek kapcsán azt mondta: Magyarországon férfiak sírják el magukat azon, ha a válogatott nem jut ki a világbajnokságra, és szerinte már ez is sokat elmond az országról.

A tárcavezető szerint mondandójának lényege az volt, hogy ha az iskolai siker mércéje elsősorban az információk visszaadása és az eredmény, akkor a mesterséges intelligencia könnyen kiválthatja a gondolkodás és a tanulás folyamatát.

Ezzel szemben nagyobb szerepet adna a tanulási folyamatnak és az alkotásnak; ezt a szakmai álláspontját továbbra is fenntartja.

A párhuzamról ugyanakkor azt írta, hogy az valóban nem volt szerencsés, mert a győzni akarás a labdarúgásban és az iskolában nem ugyanaz. Lannert Judit azt is kifogásolta, hogy szerinte korábbi megszólalásainak részleteit politikai támadásokban kiragadják a szövegkörnyezetükből. A miniszter azt írta, számára nem jelent problémát a bocsánatkérés, azt azonban nem tartja elfogadhatónak, hogy egy évekkel korábbi rosszul használt hasonlat miatt bárkit „nemzetárulónak” bélyegezzenek. Közölte, hogy a politikai vita helyett az oktatás és a gyermekek helyzetére akar összpontosítani.