Klubvilágbajnokság: győzelemmel kezdte a csoportkört a Veszprém

kézilabda;Veszprém;

2026-09-25 19:10:00 CEST

Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.

A Veszprém 31-23-ra legyőzte a házigazda al-Ahli SC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában, pénteken.

A bakonyiak tavaly 31-22-re verték az egyiptomi csapatot. Ezúttal Hugo Descat hét góllal, a meccs legjobbjának választott Mikael Appelgren pedig 14 védéssel járult hozzá a sikerhez.

Az idei a huszadik férfi klubvilágbajnokság, és a negyedik, amelyen a - 2015-ben és tavaly ezüst-, 2024-ben aranyérmes - Veszprém részt vesz.

A további program

Vasárnap (csoportkör, 2. forduló):

Füchse Berlin (német)-One Veszprém HC 16.45

Kedd (csoportkör, 3. forduló):

One Veszprém HC-Burgan SC (kuvaiti) 16.45