Utóellenőrzést rendelt el a Belügyminisztérium a Fradiváros-projekttel kapcsolatban

vizsgálat;Belügyminisztérium;Fradiváros;

2026-09-25 18:49:00 CEST

Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás folyik.

Utóellenőrzés lefolytatását rendelte el a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradiváros-projekthez kapcsolódó támogatási jogviszonyokkal kapcsolatban.

A szűkszavú Facebook-posztban megjegyzik, hogy a támogató a jogszabályi keretek között vizsgálja a támogatás jogszerű felhasználását.

Mint korábban lapunk is beszámolt róla, a Ferencvárosi Torna Club (FTC) 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24,947 milliárd forint állami támogatást kapott a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros I. és II. ütemére, a beruházás azonban nem valósult meg. Az FTC záróbeszámolói szerint az első ütem 10 milliárd forintjából több mint 8,5 milliárdot dologi, illetve működési kiadásként számoltak el, míg a második ütem 14,9 milliárdos támogatásából 11,2 milliárd forint az FTC Labdarúgó Zrt.-hez került, amely ebből hivatásos labdarúgók játékjogát vásárolta meg.

Az ügyben az Állami Számvevőszék bejelentése után a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hűtlen kezelés gyanújával rendelt el nyomozást, majd augusztus végén a Belügyminisztérium is feljelentést tett. A sportállamtitkárság ekkor a támogatás és kamatai visszafizetéséről rendelkezett, az FTC előtt pedig három lehetőséget hagyott: az egyösszegű visszafizetést, a részletfizetés kérését vagy utóellenőrzés kezdeményezését. Kubatov Gábor FTC-elnök szeptember elején az utóbbit választotta.