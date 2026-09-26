Alakul a fideszes börtönválogatott

ügyészség;mentelmi jog;elszámoltatás;Magyar Péter;Podcast;

2026-09-26 05:45:00 CEST

Tíz évnél is komolyabb börtönbüntetések néznek ki a most gyanúba keveredett fideszeseknek, és minden jel szerint ez csak a kezdet; nagyon úgy fest, a magyarországi bűnüldözés is kezdi kapiskálni, hogy véget ért a NER. Podcast.

A nagy kérdés az: elpattan-e a cérna és vall-e valaki Orbán Viktorra, bíróság elé kerülhet-e a volt miniszterelnök. Ezt a témát feszegette a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti epizódjában Horváth Gábor megbízott főszerkesztő, Varga Dóra főszerkesztő-helyettes és Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője Batka Zoltán műsorvezetővel.

Szóba került az is: a NER-elit zöme nem tud majd elslisszolni, mivel olyan léptékben nyelte el a rezsim a közpénzt, amire csak Közép-Afrikában volt példa. Magyar Péter pedig, úgy tűnik, az elszámoltatás során magán is példát statuál, így bíróság elé állna a 2024-es szórakozóhelyi kakaskodásért, amely egy telefon Dunába dobásával végződött.