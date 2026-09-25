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Tizenegy magyar mindössze négy gólszerzővel

1. perc: Magyarország útnak indította a labdát. Érdekesség, Marco Rossi kezdőcsapatában mindössze négy olyan futballista szerepel, akinek sikerült már gólt lőnie a nemzeti együttesben. 

Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.