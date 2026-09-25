Gyorsan jött az első sárga

5. perc: Schäfer kapta meg a mérkőzés első sárga lapját. Vanat indult meg a pálya közepén, a Bundesligában légióskodó középpályás pedig hátulról taszított rajta egy nagyot.
2026-09-25 20:55:00 CEST
5. perc: Schäfer kapta meg a mérkőzés első sárga lapját. Vanat indult meg a pálya közepén, a Bundesligában légióskodó középpályás pedig hátulról taszított rajta egy nagyot.
Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.