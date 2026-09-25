Magyar kapufa!

futball;

2026-09-25 21:02:00 CEST

11. perc: Szoboszlai iramodott meg a jobb szélen, középen Schäfert találta meg a labdával, aki Lukácshoz bólintott. A felcsútiak 30 esztendős támadója kapásból tette kapura a labdát, ami a kapufán csattant.