Ivószünet nincs

futball;

2026-09-25 21:13:00 CEST

21. perc: Ivószünet ezen a mérkőzésen nincs, azonban Schäfer ápolása miatt áll a játék és van lehetőség a frissítésre. A 27 éves középpályás egy kötést kapott, miután Bracsko fejbe rúgta. Az ukrán játékos pedig megkapta a megérdemelt sárga lapot.