Ivószünet nincs

21. perc: Ivószünet ezen a mérkőzésen nincs, azonban Schäfer ápolása miatt áll a játék és van lehetőség a frissítésre. A 27 éves középpályás egy kötést kapott, miután Bracsko fejbe rúgta. Az ukrán játékos pedig megkapta a megérdemelt sárga lapot.
2026-09-25 21:13:00 CEST
21. perc: Ivószünet ezen a mérkőzésen nincs, azonban Schäfer ápolása miatt áll a játék és van lehetőség a frissítésre. A 27 éves középpályás egy kötést kapott, miután Bracsko fejbe rúgta. Az ukrán játékos pedig megkapta a megérdemelt sárga lapot.
Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.