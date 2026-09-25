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Nem ítélnek 11-est a magyaroknak

40. perc: Szoboszlai tört be az ukrán tizenhatoson belülre, majd elterült. A játékvezető továbbot intett és a videóbíró is úgy ítélte meg, hogy nem történt szabálytalanság.

Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.