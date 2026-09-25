futball;

Ukrajna vezetést szerez

42. perc: Szudakov a bal szélről kanyarintotta középre a labdát, Szikan senkitől sem zavartatva egyedül kapta a labdát, amelyet mintegy hat méterről juttatott Tóth hálójába. Vezet Ukrajna (0-1).

Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.