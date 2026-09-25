futball;

2026-09-25 21:27:00 CEST

36. perc: az iramra nem lehet panasz, ugyanakkor nem igazán bírnak egymással a felek. A magyarok bánhatják a korábban eltékozolt két nagy helyzetet, mert úgy tűnik, nem lesz sokkal több lehetőségük a mérkőzésen.