Vége az első félidőnek

Egygólos ukrán vezetéssel ért véget az első játékrész. Az eredmény nem igazán tükrözi a meccs képét, ugyanis a magyaroknak két-három komoly lehetőségük is volt, az ukránok viszont gólt szereztek egyetlen érdemi helyzetükből.
2026-09-25 21:37:00 CEST
Egygólos ukrán vezetéssel ért véget az első játékrész. Az eredmény nem igazán tükrözi a meccs képét, ugyanis a magyaroknak két-három komoly lehetőségük is volt, az ukránok viszont gólt szereztek egyetlen érdemi helyzetükből.
Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.