Vége az első félidőnek

futball;

2026-09-25 21:37:00 CEST

Egygólos ukrán vezetéssel ért véget az első játékrész. Az eredmény nem igazán tükrözi a meccs képét, ugyanis a magyaroknak két-három komoly lehetőségük is volt, az ukránok viszont gólt szereztek egyetlen érdemi helyzetükből.