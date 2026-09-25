Egy magyar kapáslövés

55. perc: Schäfer ívelte be a labdát az ukránok tizenhatosán belülre, Bolla visszafejelte Tóthhoz, aki kapásból próbálkozott. A meglehetősen gyenge lövés azonban csemege volt az ukrán kapusnak.
2026-09-25 22:05:00 CEST
55. perc: Schäfer ívelte be a labdát az ukránok tizenhatosán belülre, Bolla visszafejelte Tóthhoz, aki kapásból próbálkozott. A meglehetősen gyenge lövés azonban csemege volt az ukrán kapusnak.
Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.