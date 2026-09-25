Ápolás, csere

60. perc: Schäfer fejét kell ismét ápolni, így átmenetileg tíz emberrel a magyarok. Az ukránok közben kettőt is cseréltek, Bondar és Nazarenko a pályán – Hrupszkij és Vanat számára ért véget az összecsapás.
2026-09-25 22:09:00 CEST
60. perc: Schäfer fejét kell ismét ápolni, így átmenetileg tíz emberrel a magyarok. Az ukránok közben kettőt is cseréltek, Bondar és Nazarenko a pályán – Hrupszkij és Vanat számára ért véget az összecsapás.
Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.