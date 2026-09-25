Ukrán ziccert kellett hárítani

futball;

2026-09-25 22:26:00 CEST

77. perc: Tóth Balázs tartja meccsben a magyarokat! Krasznopir lépett ki ziccerben, Tóth mellett próbálta eltolni a labdát, a kapus nem dőlt el, követte a mozgást és útját állta a labdának.