Egy ukránt kiállítanak, kezdenek elszabadulni az indulatok a pályán

91. perc: Nazarenko második sárgával a kiállítás sorsára jutott, a pályán pedig elszabadultak az indulatok. Mindenki lökdösi a másikat, úgy kell szétválasztani a játékosokat.
2026-09-25 22:42:00 CEST
91. perc: Nazarenko második sárgával a kiállítás sorsára jutott, a pályán pedig elszabadultak az indulatok. Mindenki lökdösi a másikat, úgy kell szétválasztani a játékosokat.
Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.