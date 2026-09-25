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Egy ukránt kiállítanak, kezdenek elszabadulni az indulatok a pályán

91. perc: Nazarenko második sárgával a kiállítás sorsára jutott, a pályán pedig elszabadultak az indulatok. Mindenki lökdösi a másikat, úgy kell szétválasztani a játékosokat. 

Nyolcgólos sikert aratott a Veszprém az al-Ahli ellen az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének első fordulójában.