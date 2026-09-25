futball;

2026-09-25 22:57:00 CEST

Jönnek a meccs utáni nyilatkozatok.

Tóth Balázs: Sajnos semmit nem ért a védésem a végén, azon kívül egy helyzetük volt, amit kihasználtak. Azt hiszem, végig jobban játszottunk és többet érdemeltünk volna. Le kellett volna kapott gól nélkül hozni a meccset és belőni azokat a helyzeteket, amik az első félidőben kimaradtak. Ki kell elemezni a mérkőzést: két szituáció volt, ahol elcsúsztunk. Szomorkodni nem szomorkodhatunk, két nap múlva újabb meccs, ahol csak a három pont elfogadható.

Szoboszlai Dominik: Büszke vagyok a csapatra, kitettünk mindent a pályára, a szerencse nem volt velünk. A második félidőben az ukránoknak nem volt közük a mérkőzéshez, de megyünk tovább. Folytatni kell, amit csináltunk és mellénk fog állni a szerencse.

Csongvai Áron: Szerintem az első félidőben tudtunk kialakítani helyzeteket, sajnos ezeket nem tudtuk kihasználni. Igyekszünk tovább dolgozni és a következő három mérkőzésen jobb eredményt elérni. Nagyon örültem, hogy vissza tudtam térni és egyből a kezdőben kaptam helyet. Ez az eredmény most hatással van az érzéseimre, de holnaptól már a következő meccsre kell fókuszálni.