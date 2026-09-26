Felrobban egy ház, legkevesebb négy ember meghalt, hárman megsérültek, két személyt eltűntként keresnek Athén turistanegyedében

Görögország;házrobbanás;Athén;turisták;gázrobbanás;eltűntek;halálos áldozat;

2026-09-26 13:28:00 CEST

A görög főváros polgármestere szerint gázrobbanás okozhatta a tragédiát.

Hatalmas robbanásban egy kétszintes épület omlott össze pénteken Athén Plaká negyedében, a turisták által leglátogatottabb városrészben, az Akropolisz és a Zeusz-templom közelében egy nő meghalt, három ember megsérült, ötöt pedig eltűntként keresnek – írta a Reuters szombat délelőtt a görögországi tűzoltóság egyik tisztviselőjére hivatkozva. Később az MTI az ERT görög közszolgálati média jelentésére hivatkozva már arról számolt be, hogy legkevesebb négy ember vesztette életét, két személyt pedig továbbra is keresnek a romok alatt. A turisztikai negyedben több ház, üzletek és autók is megrongálódtak.

A mentők egy idős párt kerestek, akik az egyik lakásban laktak, és négy turistát, akik egy másikban szálltak meg. Szombat kora reggel egy fiatal nő holttestére bukkantak az épület romjai alatt. Két amerikai házaspárnak péntek délután három órakor indult volna a gépe az athéni repülőtérről, de ott nem jelentek meg – közölte egy rendőrségi tisztviselő. A mentőegységek később egy férfi, majd két további áldozat holttestét találták meg, azonosításuk még tart.

A két eltűntet harminc tűzoltó keresi három keresőkutya segítségével. A kutatást nehezíti, hogy az épület nagy része összeomlott, és fennáll a további omlás veszélye. A környező épületeket biztonsági okokból kiürítették. A robbanás egy közeli templomban is károkat okozott, ezért a vasárnapi istentiszteletet a szabadban tartják meg.

Először a város vezetői számára sem volt világos, mi okozta a robbanást egy olyan területen, ahol számos szálloda és Airbnb-lakás található. Haris Doukas, Athén polgármestere pénteken, a szakértői vizsgálat ismerete nélkül azt feltételezte, hogy gázrobbanás történt, a tragédia, ahogy mondta, valószínűleg a gázinfrastruktúrához kapcsolódik. – Valami szörnyen félresikerült – tette hozzá.