Mutatjuk az ötös lottó és a Joker e heti nyerőszámait

nyerőszámok;nyeremények;ötöslottó;Joker;

2026-09-26 23:14:00 CEST

Telitalálat nem volt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

38, 49, 64, 76, 79

Telitalálatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 3 519 720 forint. 3 találatos szelvényből 1735 darabot húztak ki, ezek egyenként 38 800 forintot érnek. 2 találatos szelvényből 51 494 darab akadt, értük egyenként 4615 forint a nyeremény.

A Joker nyerőszámai a következők:

4, 7, 2, 9, 9, 1

Telitalálat a Jokeren sem volt.