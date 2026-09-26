Mutatjuk az ötös lottó és a Joker e heti nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
38, 49, 64, 76, 79
Telitalálatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 3 519 720 forint. 3 találatos szelvényből 1735 darabot húztak ki, ezek egyenként 38 800 forintot érnek. 2 találatos szelvényből 51 494 darab akadt, értük egyenként 4615 forint a nyeremény.
A Joker nyerőszámai a következők:
4, 7, 2, 9, 9, 1
Telitalálat a Jokeren sem volt.