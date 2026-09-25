Több mint hatszázezer ember utazását könnyítheti meg egy új magyar fejlesztés

autóbuszjáratok;magyar fejlesztés;Google Maps;

2026-09-25 16:17:00 CEST

Az Okosjárat nevű új magyar fejlesztés használatával már a kisebb települések buszjáratai is megjelenhetnek a Google Térkép útvonaltervező rendszerében. Nincs szükség egy külön alkalmazás letöltésére ahhoz, hogy megtervezhessük az utazásunkat, és percre pontosan lássuk, mikor érkezik meg a járatunk.

A digitális utastájékoztatás a nagyobb városokban már széles körben elérhető, a kisebb településeken azonban egy önálló rendszer kiépítése és folyamatos üzemeltetése jóval nehezebb lehet. Az Okosjárat modellje ezért nem egy új, külön letöltendő alkalmazásra épít, hanem a lakosság és a turisták által már használt Google Térképhez kapcsolja a helyi járatokat. A megoldás lényege, hogy az utasok ugyanazon a felületen tervezhessék meg helyi útjaikat, amelyet egyébként is használnak. A településeknek eközben nem kell saját utastájékoztató szoftvert fejleszteniük és fenntartaniuk.

A fejlesztést végző FlexCom Kommunikációs Kft. tájékoztatása szerint Orosházán már bevezették a rendszert, és a cél az, hogy az ország más, saját helyi autóbuszjáratot működtető települései is bekapcsolódjanak. Horváth Zoltán, a FlexCom Kommunikációs Kft. ügyvezetője és tulajdonosa lapunknak elmondta: azért éppen Orosháza lett az első fecske, mert olyan települést keresett, ahol viszonylag kevés, de azért egynél több buszjárat üzemel. Orosházán öt járat van, ennél a volumennél már minden lehetséges hiba kiderül a rendszer üzemeltetésénél, de az is a település mellett szólt, hogy Orosháza polgármestere reagált a leggyorsabban a megkeresésükre. Sőt a városvezetés olyannyira fontosnak érezte ezt a projektet, hogy dedikáltak egy IT-s kollégát is, hogy segítse a fejlesztést.

A cég felmérése szerint Magyarországon 50-60 olyan település van, amely saját helyi autóbusz-közlekedést üzemeltet, akár mindössze egy-két busszal, akár nagyobb flottával.

A fejlesztők célja, hogy ezek a helyi járatok is megjelenhessenek a Google Térkép rendszerében. Horváth Zoltán kifejtette: ezek között több tízezres városok is megtalálhatók, összességében tehát csaknem 650 ezer embert érint a fejlesztés. Ráadásul a fejlesztés nemcsak a helyi lakosok, a diákok és az ingázók életét könnyíti meg, hanem a településekre érkező látogatók számára is egyszerűbbé teheti az utazás megtervezését.

A helyi járatok Google Transit-integrációjával az utasok egyetlen felületen láthatják a csatlakozásokat a távolsági buszoktól és vonatoktól egészen a helyi megállókig. Ez azt jelenti, hogy egy más városból vagy külföldről érkező utazó az országos útvonaltervezés részeként a helyi közlekedést is ugyanabban a rendszerben érheti el. „A nagyobb városokban, például Szegeden, Pécsett vagy Budapesten már van hasonló szolgáltatás, de a kisebbeken eddig ilyen nem volt elérhető. Az ötlet onnan származott, hogy én használtam ilyen fejlesztést több világvárosban is, New Yorkban, Los Angelesben, Párizsban. Las Vegasban sem béreltem autót, hanem egyszerűen megnéztem a Google Mapsben, hogy mikor jön a busz.”

Horváth Zoltán kiemelte: a legnagyobb előny, hogy nem kell külön alkalmazást letölteni, adatokat megadni, regisztrálni egy újabb felületre, hiszen a Google Térkép ott van minden okostelefonon. Úgy gondolja, ezáltal az idősebb korosztálynak sem okoz majd gondot a használata.

De még ez sem minden, ugyanis a vakok és gyengén látók buszhoz történő navigációját is segíti a fejlesztés.

„30 centis pontossággal kellett meghatározni a buszmegállókat, hiszen egy látássérült embert nem navigálhatok a padka mellé” – emelte ki az ügyvezető. Az Okosjárat azt is megmondja, hol kell leszállni és átszállni a másik járatra, illetve jelzi, ha például késés vagy járatkimaradás van. Horváth Zoltán egy teljesen hétköznapi példát is említett: a szülő azt is láthatja, melyik buszon ül a gyereke, és pontosan mikor fog hazaérni.