Kanada;helikopter;légikatasztrófa;

2023. augusztus 20.

Négyen meghaltak egy kanadai helikopter-szerencsétlenségben

Egyelőre nem tudni, mi okozta a katasztrófát. 

Lezuhant egy helikopter a kanadai Montréal közelében helyi idő szerint szombaton, a jármű mind a négy utasa életét vesztette - közölték helyi hatóságok.

A CBC kanadai közszolgálai televízió úgy tudja, a helikopter a Montréaltól 55 kilométerre délkeletre lévő Sainte-Brigide-d'Iberville közelében zuhant le, és már lángokban állt, mire a mentőegység a helyszínre értek.

A rendőrség szerint a tragédia nem sokkal felszállás után történt, azt azonban egyelőre nem közölte, kié volt a helikopter, sem azt, mi volt az útvonala.

Az ügyben vizsgálat indult - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI). 

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