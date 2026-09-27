A Fidesz szerint Magyar Péter kapcarongyként beszél a magyar emberekkel

Fidesz;kormány;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-09-27 11:14:00 CEST

Az ellenzéki párt elnöksége egyúttal azt követelte, hogy a kormány fejezze be a „Facebook-kormányzást”.

Arra figyelmeztette a Tisza-kormányt vasárnapi közleményében a Fidesz elnöksége, hogy foglalkozzon az egyre súlyosabb gazdasági helyzettel.

A párt nyomatékosította, hogy a „higgadt, nyugodt polgári politika” mellett áll ki, és nem tűri el, hogy a kormányfő kapcarongyként beszéljen a magyar emberekkel és a magyar emberekről. A Tisza-kormányt a közlemény újkommunistának nevezi. Emellett elfogadhatatlannak nevezték a kormányfő szombati, szolnoki rendezvényen használt hangnemét.

Mint korábban hírt adtunk róla, Magyar Péter szombaton Szolnokon folytatta országjárását, ahol a beszéd elején tojással próbálták megdobni. A miniszterelnök az akció után „fideszes trollokról” beszélt, közönségét pedig arra kérte, ne bántsák az ellentüntetőket. Úgy fogalmazott, inkább becsüljék meg kitartásukat, mert „amikor a pártjuk már összeomlott, a főnökük már elmenekült, ők még mindig itt vannak”. Arról is szólt, hogy a Fidesz szerinte átverte saját szavazóit.

Az ellenzéki párt úgy véli, keresztény, nemzeti és polgári politikai nézeteik és értékeik miatt magyarok millióit bélyegzik meg. Mint fogalmaztak, nem tűrik el, hogy a miniszterelnök azért sértegessen jóérzésű magyar embereket, mert nem hajolnak meg az újkommunista önkény előtt, és nem csókolnak kezet a Tisza-hatalom országos és helyi pártvezetőinek.

A párt emellett figyelmeztette a kabinetet, hogy „haladéktalanul fejezze be a Facebook-kormányzást”, és foglalkozzon az egyre súlyosabb gazdasági helyzettel. A Fidesz elnöksége szerint emberek tízezreit bocsátják el, a mezőgazdaságból élők a tönk szélén állnak, a kis- és középvállalkozások kilátásai pedig romlanak. Kitértek arra is, hogy a gazdasági kormányzás nem pótolható sem uszítással, sem durváskodással, sem büntetőjogi kirakateljárásokkal.

Azzal is vádolták a Tisza-kormányt, hogy hamis ígéretekkel becsapta az embereket, majd politikai uszítással próbálja elterelni a figyelmet a fejére visszahulló hazugságokról. A felelőtlen kormányzás következményeit azonban nemcsak a Tisza-szavazók, hanem egész Magyarország fogja elszenvedni. Az ellenzéki párt hangsúlyozta, a súlyosbodó gazdasági helyzet és az egyre kiterjedtebb káosz idején is felelős politikai erőként kiáll az emberek érdekei mellett.

A Fidesz a közleményben nem említette, hogy elítélné a Magyar Péterrel szembeni tojásdobást.