A Fidesz szerint Magyar Péter kapcarongyként beszél a magyar emberekkel

Arra figyelmeztette a Tisza-kormányt vasárnapi közleményében a Fidesz elnöksége, hogy foglalkozzon az egyre súlyosabb gazdasági helyzettel.
A párt nyomatékosította, hogy a „higgadt, nyugodt polgári politika” mellett áll ki, és nem tűri el, hogy a kormányfő kapcarongyként beszéljen a magyar emberekkel és a magyar emberekről. A Tisza-kormányt a közlemény újkommunistának nevezi. Emellett elfogadhatatlannak nevezték a kormányfő szombati, szolnoki rendezvényen használt hangnemét.
Mint korábban hírt adtunk róla, Magyar Péter szombaton Szolnokon folytatta országjárását, ahol a beszéd elején tojással próbálták megdobni. A miniszterelnök az akció után „fideszes trollokról” beszélt, közönségét pedig arra kérte, ne bántsák az ellentüntetőket. Úgy fogalmazott, inkább becsüljék meg kitartásukat, mert „amikor a pártjuk már összeomlott, a főnökük már elmenekült, ők még mindig itt vannak”. Arról is szólt, hogy a Fidesz szerinte átverte saját szavazóit.Tojással próbálták megdobálni Magyar Pétert Szolnokon
Az ellenzéki párt úgy véli, keresztény, nemzeti és polgári politikai nézeteik és értékeik miatt magyarok millióit bélyegzik meg. Mint fogalmaztak, nem tűrik el, hogy a miniszterelnök azért sértegessen jóérzésű magyar embereket, mert nem hajolnak meg az újkommunista önkény előtt, és nem csókolnak kezet a Tisza-hatalom országos és helyi pártvezetőinek.
A párt emellett figyelmeztette a kabinetet, hogy „haladéktalanul fejezze be a Facebook-kormányzást”, és foglalkozzon az egyre súlyosabb gazdasági helyzettel. A Fidesz elnöksége szerint emberek tízezreit bocsátják el, a mezőgazdaságból élők a tönk szélén állnak, a kis- és középvállalkozások kilátásai pedig romlanak. Kitértek arra is, hogy a gazdasági kormányzás nem pótolható sem uszítással, sem durváskodással, sem büntetőjogi kirakateljárásokkal.
Azzal is vádolták a Tisza-kormányt, hogy hamis ígéretekkel becsapta az embereket, majd politikai uszítással próbálja elterelni a figyelmet a fejére visszahulló hazugságokról. A felelőtlen kormányzás következményeit azonban nemcsak a Tisza-szavazók, hanem egész Magyarország fogja elszenvedni. Az ellenzéki párt hangsúlyozta, a súlyosbodó gazdasági helyzet és az egyre kiterjedtebb káosz idején is felelős politikai erőként kiáll az emberek érdekei mellett.
A Fidesz a közleményben nem említette, hogy elítélné a Magyar Péterrel szembeni tojásdobást.