Mráz Ágoston Sámuel: Az utolsó napokban a saját adatainknak sem hittünk

Nézőpont Intézet;közvélemény-kutatás;tévedés;Mráz Ágoston Sámuel;

2026-09-27 10:33:00 CEST

Az intézetnél a részvételi becslést tartják a legnagyobb szakmai hibának.

Volt a Nézőpont Intézetnek olyan kutatása a 2026-os választás előtt, amelyben már a Tisza vezetett - mondta el a Magyar Nemzetnek adott interjújában az intézet vezetője.

Mráz Ágoston Sámuel a 24.hu szemléje szerint arról beszélt, hogy a választás előtti utolsó időszakban nagyon meglepő változás történt, és a közhangulat erősen a Tisza javára billent. Szakmai hiba volt abból kiindulni, hogy a hónapokkal korábbi választókerületi mérések még megfelelő támpontot adnak a végeredményhez. A választás előtt átfogó országos mérésüket március 19-én publikálták, ebben még hat százalékpontos listás Fidesz-előnyt becsültek. Röviddel később azonban ugyanazon a bázison már reális esélyt láttak a kormányváltásra, és készült olyan kutatásuk is, amelyben a Tisza vezetett. A változást érzékelve maguk is kételkedtek abban, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora elmozdulás történhet.

A legnagyobb szakmai hibának a részvételi becslést nevezte. Úgy fogalmazott, hogy a fiatal tiszás szavazók aktivitását alulbecsülték, míg a rejtőzködő, alacsonyabb végzettségű fideszes választókét felülbecsülték. Korábban azt feltételezték, hogy a Tisza magas támogatottságának is van felső határa, és azt is gondolták, a korábbi tapasztalatok alapján, hogy vannak rejtett Fidesz-tartalékok. A jobboldali választók félrevezetésére vonatkozó felvetésre elnézést kért azoktól, akik így érezték, majd közölte: az utolsó napokban a saját adataiknak sem hittek.

Az intézet a történtek után átalakítja működését: kevesebbet szerepelnek a nyilvánosságban, és inkább egy-egy mélyebb elemzést publikálnak majd. Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, a Nézőpont reputációs kárt szenvedett, de nem semmisült meg.

Mint korábban lapunk is beszámolt róla, a Nézőpont Intézet a választási kampányban nyilvánosságra hozott méréseiben végig a Fidesz előnyét jelezte, miközben több más kutatóintézet már hónapokkal az április 12-i voksolás előtt a Tisza vezetését mérte. A Nézőpont a választókerületekre vonatkozó kutatásai, korábbi választási adatok és mandátumkalkulációja alapján 44 körzetben szinte biztosra, további 22-ben nagy valószínűséggel fideszes győzelmet várt. A választáson ezzel szemben a Tisza 106 egyéni körzetből 93-at nyert meg, a Fidesznek 13 jutott.

A választás után a Nézőpont elismerte, hogy azok a felmérések adtak realistább képet, amelyek jelentős Tisza-előnyt mutattak, az eltérést pedig egyebek mellett Magyar Péter pártjának sikeres mozgósításával és a Fidesz peremszavazóinak demobilizálódásával magyarázta. Korábbi összevetésünk egyértelműen azt mutatta, hogy a Nézőpont becslése tért el a legnagyobb mértékben a tényleges választási eredménytől.