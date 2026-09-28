Új vezető és vezérkar a sportújságírók élén

MSÚSZ;

2026-09-28 09:16:00 CEST

Borsány-Gyenes Andrást választották a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) új elnökévé a szervezet vasárnapi rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Az új vezetés ötéves mandátumot kapott, miután Szöllősi György és az elnökség tagjai augusztusban lemondtak.

A Testnevelési Egyetemen megtartott közgyűlésen Szöllősi György elbúcsúzott az elnöki poszttól. A 2015 óta hivatalban lévő vezető az elmúlt tizenegy és fél évet az MSÚSZ legsikeresebb időszakának nevezte, kiemelve a sportújságírókat és sportkönyvek megjelenését támogató programokat.

„A Nagy Béla-programmal, a Csillag Imre- és Szombathy István-ösztöndíjprogramokkal százmilliókkal segítettük a magyar sportújságírók munkáját” – mondta Szöllősi, aki szerint a Nagy Béla-programnak köszönhetően több mint kétszáz hiánypótló kiadvány, lexikon készülhetett el.

A lemondott elnök a Nemzeti Sport megmentését is az elmúlt időszak eredményei közé sorolta, szerinte ezzel „családok százainak megélhetését biztosítottuk”. Azt is bejelentette, hogy az elnökség ötvenmillió forintos kasszával adja át a szövetséget.

A tisztújításon 123 szavazásra jogosult tag vett részt. Borsány-Gyenes András egy tartózkodás és két ellenszavazat mellett kapott bizalmat. Az első alelnök Gergelics József, a második alelnök Csisztu Zsuzsa lett.

Az új, négytagú elnökség tagjai Borókai Gábor, Kun Zoltán, Mezei Dániel és Tóth Anita. Valamennyi tisztségviselő megbízatása öt évre szól.

Borsány-Gyenes első elnöki beszédében jelezte: folytatná azokat a programokat, amelyek szerinte értéket teremtettek, ugyanakkor változásokat is ígért, hozzátéve, hogy szeretnék továbbra is támogatni könyvek, filmek és fotógyűjtemények létrejöttét.

Külön kiemelte a Nemzeti Sportot, amelyet „nemzeti kincsnek” nevezett, és „kötelességünk megőrizni”.

Borsány-Gyenes ugyanakkor több aktív sportújságírót szeretne az MSÚSZ-ban látni, és elkerülhetetlennek nevezte a tagrevíziót. Egyúttal azt is világossá tette, hogy az új elnökség távol akarja tartani a szövetséget a pártpolitikától.

A mostani vezetőváltás előzménye egy éles belső vita volt. Júliusban 59 tag bizalmatlansági indítványt nyújtott be Szöllősi Györggyel szemben, a Lakiteleken tartott rendkívüli közgyűlésen azonban a tagság 108–85 arányban megerősítette pozíciójában. Augusztusban Szöllősi és az elnökség végül bejelentette lemondását, amely szeptember 27-én lépett hatályba.