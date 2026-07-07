Hankó Balázs milliókkal támogatta Csisztu Zsuzsát

Miközben szerdán a lakiteleki Hungarikum Ligetben tart rendkívüli közgyűlést a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ), amelyen akár az elnökség visszahívásáról is dönthetnek, eddig kevésbé ismert részletek kerültek lapunk birtokába a szervezet második alelnöke, Csisztu Zsuzsa kampányáról, amellyel a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) elnöki posztját célozta meg.