Miközben szerdán a lakiteleki Hungarikum Ligetben tart rendkívüli közgyűlést a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ), amelyen akár az elnökség visszahívásáról is dönthetnek, eddig kevésbé ismert részletek kerültek lapunk birtokába a szervezet második alelnöke, Csisztu Zsuzsa kampányáról, amellyel a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) elnöki posztját célozta meg.
Január 17-én új Sportrádió kezdi meg sugárzását Budapesten és környékén. Ennek tulajdonosa Orbán Viktor kedvenc sportújságírója, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György.
Idén az Év csapata kategóriát két részre osztva, külön díjazza a klasszikus csapatsportok és az egyéni sportágak csapatversenyeinek legkiválóbb csapatait a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országházban fogadta a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) küldöttségét.