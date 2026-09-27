Már 39 mérkőzés óta tart a spanyolok veretlenségi sorozata, edzőváltás a magyar csoportban

Nemzetek Ligája;

2026-09-27 14:24:00 CEST

Újabb rekordot állított fel veretlenségi sorozatával a spanyol válogatott, immár 39 mérkőzésből áll a sikerszériája, miután szombaton Anglia vendégeként nyert a Nemzetek Ligája-meccsen. A magyarok csoportjában szereplő grúzok egy forduló után leváltották kapitányukat.

Már 39 mérkőzésből áll a spanyol labdarúgó-válogatott veretlenségi sorozata, miután szombat este 3-2-re nyert Anglia vendégeként Londonban. Ebben a statisztikai mutatóban – amelynél a hivatalos mérkőzésen tizenegyespárbajok nélküli, alapjátékidős eredményét veszik figyelembe – eddig is a spanyolok tartották a rekordot. A világ- és Európa-bajnoki címvédő 2024 márciusában kapott ki legutóbb, akkor Kolumbiával szemben maradt alul 1-0-ra barátságos találkozón. Az azóta tartó sikerszériája 30 győzelemből és 9 döntetlenből áll. Az előző rekorder az olasz válogatott volt, amely 2018 és 2021 között 37 mérkőzésen át tudta megőrizni veretlenségét.

Váltott a magyarokkal azonos csoportban szereplő georgiai (grúz) szövetség: a labdarúgó-válogatottat már nem Willy Sagnol irányítja, utódja Ramaz Szvanadze lett. A játékosként vb-ezüstérmes francia szakember azután távozott posztjáról, hogy a kaukázusi ország csapata pénteken saját közönsége előtt 1-0-s vereséget szenvedett az északírektől úgy, hogy legjobbja, az Aranylabdára is jelölt Khvicha Kvarachelia még 0-0-s állásnál büntetőt rontott, majd a rivális a 99. percben szerezte a győztes gólt. A georgiai szövetség honlapja szerint a 49 éves Sagnol 2021 óta 57 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel történelmi sikert ért el azzal, hogy kijuttatta a 2024-es Európa-bajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. A Bayern Münchennel Bajnokok Ligája-győztes Sagnolt az U21-es csapat szakvezetője, Ramaz Szvanadze váltja, aki 2028 végéig írt alá.

Nemzetek Ligája, 1. forduló

A divízió, 3. csoport:

Anglia–Spanyolország 2-3

Csehország–Horvátország 1-2

B divízió, 1. csoport:

Észak-Macedónia–Svájc 0-3

Szlovénia–Skócia 0-0

C divízió, 1. csoport:

Albánia–Fehéroroszország 2-0

San Marino–Finnország 0-7

C divízió, 3. csoport:

Szlovákia–Moldova 2-0

Feröer-szigetek–Kazahsztán 1-1

C divízió, 4. csoport:

Izland–Észtország 1-1

Bulgária–Luxemburg 1-2