Már 39 mérkőzés óta tart a spanyolok veretlenségi sorozata, edzőváltás a magyar csoportban

Már 39 mérkőzésből áll a spanyol labdarúgó-válogatott veretlenségi sorozata, miután szombat este 3-2-re nyert Anglia vendégeként Londonban. Ebben a statisztikai mutatóban – amelynél a hivatalos mérkőzésen tizenegyespárbajok nélküli, alapjátékidős eredményét veszik figyelembe – eddig is a spanyolok tartották a rekordot. A világ- és Európa-bajnoki címvédő 2024 márciusában kapott ki legutóbb, akkor Kolumbiával szemben maradt alul 1-0-ra barátságos találkozón. Az azóta tartó sikerszériája 30 győzelemből és 9 döntetlenből áll. Az előző rekorder az olasz válogatott volt, amely 2018 és 2021 között 37 mérkőzésen át tudta megőrizni veretlenségét.Menesztették a magyarok egyik Nemzetek Ligája-ellenfelének szövetségi kapitányát
Váltott a magyarokkal azonos csoportban szereplő georgiai (grúz) szövetség: a labdarúgó-válogatottat már nem Willy Sagnol irányítja, utódja Ramaz Szvanadze lett. A játékosként vb-ezüstérmes francia szakember azután távozott posztjáról, hogy a kaukázusi ország csapata pénteken saját közönsége előtt 1-0-s vereséget szenvedett az északírektől úgy, hogy legjobbja, az Aranylabdára is jelölt Khvicha Kvarachelia még 0-0-s állásnál büntetőt rontott, majd a rivális a 99. percben szerezte a győztes gólt. A georgiai szövetség honlapja szerint a 49 éves Sagnol 2021 óta 57 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel történelmi sikert ért el azzal, hogy kijuttatta a 2024-es Európa-bajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. A Bayern Münchennel Bajnokok Ligája-győztes Sagnolt az U21-es csapat szakvezetője, Ramaz Szvanadze váltja, aki 2028 végéig írt alá.
Nemzetek Ligája, 1. forduló
A divízió, 3. csoport:
Anglia–Spanyolország 2-3
Csehország–Horvátország 1-2
B divízió, 1. csoport:
Észak-Macedónia–Svájc 0-3
Szlovénia–Skócia 0-0
C divízió, 1. csoport:
Albánia–Fehéroroszország 2-0
San Marino–Finnország 0-7
C divízió, 3. csoport:
Szlovákia–Moldova 2-0
Feröer-szigetek–Kazahsztán 1-1
C divízió, 4. csoport:
Izland–Észtország 1-1
Bulgária–Luxemburg 1-2