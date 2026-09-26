Menesztették a magyarok egyik Nemzetek Ligája-ellenfelének szövetségi kapitányát

Grúzia;szövetségi kapitány;edzőváltás;Nemzetek Ligája;

2026-09-26 15:18:00 CEST

Már nem Willy Sagnol irányítja a Nemzetek Ligájában a magyarokkal azonos csoportban szereplő grúz labdarúgó-válogatottat, utódjául Ramaz Szvanadzét nevezték ki.

A játékosként vb-ezüstérmes Willy Sagnol azt követően távozott a posztjáról, hogy a kaukázusi ország csapata pénteken saját közönsége előtt 1-0-s vereséget szenvedett az északírektől úgy, hogy legjobbja, az Aranylabdára is jelölt Hvicsa Kvarachelia - még 0-0-s állásnál - büntetőt rontott, majd a rivális a 99. percben szerezte a győztes gólt.

A 49 éves Sagnol 2021 óta 57 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel történelmi sikert ért el azzal, hogy kijuttatta a 2024-es Európa-bajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott.

A Bayern Münchennel Bajnokok Ligája-győztes Sagnolt az U21-es csapat szakvezetője, Ramaz Szvanadze váltja, aki 2028 végéig írt alá.

Az ukránok ellen szintén 1-0-s hazai vereséggel rajtoló magyarok október 2-án a harmadik fordulóban fogadják Grúziát a Puskás Arénában, majd november 14-én lépnek pályára Tbilisziben. A csoportból az első feljut az élvonalba, az utolsó kiesik a harmadosztályt jelentő C divízióba, míg a második a feljutásért, a harmadik pedig a bennmaradásért vív osztályozót márciusban.