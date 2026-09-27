Legkevesebb tíz nepáli hegymászó eltűnt egy lavina után a Himalájában

lavina;Himalája;Nepál;eltűnés;

2026-09-27 17:41:00 CEST

A rossz idő miatt a helikopterek és a mentőegységek sem tudják elérni a Himlung Himal közelében lévő helyszínt.

Legkevesebb tíz nepáli hegymászót tartanak eltűntként, miután vasárnap reggel lavina érte a Himalájában lévő egyik alaptábort - írja a BBC.

A helyi vezetők a Manang körzetben fekvő Himlung Himal közelében, egy előretolt táborhelyen tartózkodtak, amikor lezúdult a lavina.

A 7126 méter magas, Nepál tibeti határán fekvő hegy környékén az elmúlt napokban jelentős havazást jeleztek. A rossz idő a mentést is akadályozza: a helikopterek és a mentőcsapatok egyelőre nem tudták megközelíteni a helyszínt.

Bibhuti Chand Thakur, a Himalaya Holidays Trekkingtől, az AFP-nek azt mondta, saját expedíciós csapatuk nyolc tagját, valamint egy másik társaság két emberét jelentették eltűntként. Bibhuti Chand Thakur közölte, hogy a nepáli csapatot a külföldi hegymászók előtt küldték fel: az alaptábor előkészítése, az útvonal kezelése és a kötelek rögzítése volt a feladatuk.

Nepál hegyvidéki területein az elmúlt napokban tartós esőzés és havazás nehezítette a hegymászást. A hét elején a világ nyolcadik legmagasabb hegyének számító Manaslut el kellett hagyniuk a hegymászóknak a növekvő lavinaveszély miatt.