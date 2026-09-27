szerencsejáték;hatos lottó;

Az apa férfi, a főnyeremény nő a hatos lottón

A családi viszonyok tisztázása után már csak a telitalálatos szelvény gazdája hiányzik. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott hatos lottó vasárnapi számsorsolásán a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 2

  • 6

  • 30

  • 31

  • 36

  • 38

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

  • 3 találatos szelvény 13 645 lett, ezek nyereménye 5 175 forint;

  • 4 találatos szelvény 634 darab akadt, tulajdonosaik 24 090 forintot vehetnek fel;

  • 5 számot kilencen találtak el, nyereményük egyenként 1 697 105 forint;

  • mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 820 millió forint lesz

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