Az apa férfi, a főnyeremény nő a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott hatos lottó vasárnapi számsorsolásán a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
2
6
30
31
36
38
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
3 találatos szelvény 13 645 lett, ezek nyereménye 5 175 forint;
4 találatos szelvény 634 darab akadt, tulajdonosaik 24 090 forintot vehetnek fel;
5 számot kilencen találtak el, nyereményük egyenként 1 697 105 forint;
mind a hat számot senki sem találta el.
Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 820 millió forint lesz.