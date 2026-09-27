Az apa férfi, a főnyeremény nő a hatos lottón

Á. B.

szerencsejáték;hatos lottó;

2026-09-27 19:45:00 CEST

A családi viszonyok tisztázása után már csak a telitalálatos szelvény gazdája hiányzik.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott hatos lottó vasárnapi számsorsolásán a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

2

6

30

31

36

38

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

3 találatos szelvény 13 645 lett, ezek nyereménye 5 175 forint;

4 találatos szelvény 634 darab akadt, tulajdonosaik 24 090 forintot vehetnek fel;

5 számot kilencen találtak el, nyereményük egyenként 1 697 105 forint;

mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 820 millió forint lesz.