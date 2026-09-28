Nepáli lavinakatasztrófa: négy halottat már megtaláltak, 12 embert még keresnek

lavina;katasztrófa;Nepál;

2026-09-28 12:25:00 CEST

Négy halottat már megtaláltak, 12 embert még keresnek a mentőcsapatok Nepálban. Mint megírtuk, vasárnap reggel hatalmas lavina tört be a 7126 méter magas Himlung Himal alaptáborába. A katasztrófában 16-an tűntek el.

A Hóhatár – A Mozgásvilág hegymászó hírei Facebook-oldal osztotta meg a friss információkat a Nepal National Mountain Guide Association (Nepáli Nemzeti Hegyivezető-egyesület) tudósítása alapján: a lavinabetörés hírére azonnal elkezdték szervezni a kutató-mentő csapatot Katmanduban. Helikoptert bocsátottak rendelkezésre, és elintézték a repülési engedélyeket, azonban a régióban extrém csapadékos időjárás uralkodik, a légtér órákig alkalmatlan volt a repülésre, így a helyszínt csak a vasárnap esti órákban sikerült elérni.

Vasárnap négyen érkeztek oda, Mingma Gyalje Sherpa, Pasang Kaji Sherpa, Ashish Gurung és Pemba Tsiring Sherpa. A csapatot az a Mingma G. vezeti, aki a Broad Peak-tragédia után a holttestek lehozatalának folyamatát is irányította (július 30-án hatalmas lavina zúdult egy tízfős nemzetközi mászócsoportra a pakisztáni Broad Peaken, a mentőcsapatok egyetlen túlélőt sem találtak – a szerk.). További négy serpa – Tsering Pemba Sherpa, Bikram Karki, Dandu Sherpa és Pasang Rinzi Sherpa – hétfő reggel csatlakozott a kutatáshoz.

A mentőcsapat minden tagja IFMGA-guide, azaz a legmagasabb szinten képzett szakemberek.

Pintér László, az oldal adminisztrátora szerint azonban sajnos annak az esélye, hogy ennyi idő után bárkit élve megtalálnak, gyakorlatilag nulla.

Mingma G. és csapata azóta megtalálta négy eltűnt holttestét, így tehát még 12 embert tartanak nyilván eltűntként. Ők mindannyian két helyi expedícióellátó ügynökségnél dolgoztak konyhai személyzetként. Mingma G. bejegyzésében írta le, hogy két embere is az eltűntek között van. „Csodálatos szakácsom, Ash és segédje, Kirte, eltűntek a lavinában. A csapatom többi tagja biztonságban van. Péntek óta minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy meggyőzzük őket, hagyják el az alaptábort, és vonuljanak le az alacsonyabban fekvő völgybe, de nem vették komolyan a figyelmeztetéseinket. Figyelmen kívül hagyták azokat. Még mindig reméljük, hogy barátainkat élve megtaláljuk.”

Mingma G. arra utalt, hogy a nepáli Nemzeti Természetvédelmi Alapítvány szeptember 24-26. között a heves esőzések okán felfüggesztette a belépési engedélyeket az Annapurna és Manaslu természetvédelmi területekre, ahol Nepál legnépszerűbb túraútvonalai találhatók.

A Himlung Himal népszerű „belépő” hétezres az első nyolcezres expedícióra aspirálók számára. A kereskedelmi expedíciós csapatok nemrég kezdtek felvonulni és kiépíteni az alaptábort. Az időjárás miatt többségük visszavonult, de ahogy több más hegyen, itt is volt, aki maradt. A helyszínen készített felvételek elképesztőek. A környéket több méter vastag hótakaró borítja, az alaptábor sátrai csak a levegőből látszanak. A sátorhelyek először távoli hókráterként bukkannak fel, csak föléjük érve látszik, hogy a gödrökben sátrak vannak. Ezeket a havazás idején folyamatos lapátolással tartották szabadon, miközben körben föléjük nőtt a hóréteg.

A tábor 4800 méteren áll, a Himlung Himaltól egy széles gleccser választja el. A lavina tehát nem a Himlung Himalról, hanem a vele szembeni, a tábor felett emelkedő hegyről szakadt le. A Górskie mapy, amely a világon egyedülálló vizualizációkat készít magashegyekről, már publikált több térképgrafikát a helyszínről, amelyekből jól látszik, milyen helyen van az alaptábor, és honnan csúszott le a hó.