Meghalt Székely Gábor

Karácsony Gergely;gyász;Mazsihisz;főpolgármester-helyettes;Székely Gábor;

2026-09-28 15:00:00 CEST

Budapest egykori főpolgármester-helyettese, az Egri Zsidó Hitközség elnöke 78 éves volt.

Életének 79. évében, szeptember 26-án elhunyt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet és civil élet meghatározó alakja – közölte még vasárnap este honlapján a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz). Mint írták, egykor a Holokauszt Közalapítvány és a Lauder Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke is volt. – A rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklusban Budapest főpolgármester-helyetteseként dolgozott, majd 2010-ig aktív szerepet vállalt a fővárosi közéletben. Vezette a Szerencsejáték Zrt.-t is, élete utolsó hónapjaiban pedig az újjáéledő Egri Zsidó Hitközség elnöke volt – tették hozzá.

Hétfőn Karácsony Gergely is megemlékezett Székely Gáborról, a rendszerváltást követő első önkormányzati ciklus pénzügyekért felelős főpolgármester-helyetteséről. – Elment Székely Gábor, a nagybetűs Budapesti Polgár – írta a főpolgármester.

Budapest vezetője szerint a kilencvenes évek bizonytalanságában Székely Gábor volt a főváros számára a biztos pont. – Higgadtsága, a város ügyeinek zavarba ejtően magas szintű ismerete tette őt pótolhatatlanná abban az időszakban, amikor a város üzemeltetését ugyanúgy még csak tanulta a politika, mint magát az önkormányzatiságot. Eleganciája, humora és bölcsessége nemcsak Budapestnek, hanem a számára oly fontos zsidó közösségnek is hiányozni fog – tette hozzá Karácsony Gergely.