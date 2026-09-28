Magyar Péter: A ma délelőtti döntések látszólag különböző ügyekről szóltak, de a valóságban ugyanaz a tétjük

Parlament;Országgyűlés;Seszták Miklós;Magyar Péter;Hankó Balázs;

2026-09-28 14:08:00 CEST

Az, hogy helyreállítható-e a magyar állam és a magyar igazságszolgáltatás hitelessége. A miniszterelnök arról is beszélt, áll a független magyar igazságszolgáltatás elé, sőt, úgy fog bemenni, hogy visz magával egy-két feljelentést is.

Fontos döntéseket hoztunk, ezek a döntések mind a Legfőbb Ügyészséghez, a Központi Nyomozó Főügyészséghez és a magyar igazságszolgáltatás hitelességéhez kapcsolódnak – jelentette ki hétfőn, napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, a magyar embereknek joguk van tisztán látni, tudni, hogyan működik a vádhatóság, mekkora a felelőssége az igazságszolgáltatásnak és miért elengedhetetlen a közbizalom helyreállítása a Legfőbb Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség iránt.

Magyar Péter kiemelte, a Magyarországon dolgozó ügyészek tisztességes, a szakmájukhoz hű szakemberek, nem az ő felelősségük a közbizalom jelentős megrendülése. Maguk is olyan rendszer áldozatai voltak, mely túszul ejtette a hazánkat éveken keresztül. Ők dolgozni szeretnének, nyomozni, következményeket látni, a törvényes rendet szolgálni, „a mi feladatunk az, hogy az ehhez szükséges kereteket megteremtsük a számukra”.

A kormányfő kiemelte, a délelőtti döntéseik látszólag különböző ügyekről szóltak, de a valóságban ugyanaz a tétjük:

helyreállítható-e a magyar állam és a magyar igazságszolgáltatás hitelessége.

A napirenden képviselői mentelmi ügyek is szerepeltek, köztük az övé is, idézte fel Magyar Péter. Szerinte azzal, hogy három ügyet egyetlen beadványban nyújtották be a Parlamentnek, igyekeztek elterelni a figyelmet és egy lapra helyezni súlyos korrupciós bűncselekményeket egy szánalmas politikai provokációval.

– Azt hitték, balga módon, hogy ezzel engem kellemetlen helyzetbe hozhatnak. Azt hitték, hogy ezzel esetleg elfedhetik a Legfőbb Ügyészség és a nyomozó főügyészség cinkosságát az orbáni rendszer bűneiben. Csakhogy ezzel a próbálkozásukkal éppen ennek az ellenkezőjét érték el

– állapította meg a miniszterelnök. Mert – folytatta – önmaguk leleplezése sikerült, mindennél világosabbá tették, kit szolgált ki, és milyen eszközökkel a Legfőbb Ügyészség az elmúlt másfél évtizedben.

Magyar Péter ezt követően hosszan sorolta, a választás előtt a Hankó Balázs által vezetett minisztérium miként adta át a Fidesznek és a Fidesz-közeli celebeknek a magyar kultúra kasszáját. Példaként említette: volt, aki be sem adott pályázatot, mégis nyert; jutott a pénzből fideszes államtitkár kampányfőnökének; a kampányban tevékeny szerepet vállaló énekeseknek; fideszes képviselők által alapított vagy vezetett szervezeteknek.

– Föl azokat a tekinteteket. Tiszteletre méltó a kiállásuk Hankó Balázs mellett, csak nem azt szeretnék elérni esetleg, hogy a hatóságok előtt Hankó Balázs ne kezdjen el énekelni?

– tette fel a kérdést. Majd a KDNP-sekhez fordulva érdeklődött, hogy Seszták Miklóst ki védi meg, ő nem boszorkányüldözés, az elnyomás áldozata? Itt – szögezte le – nem egyszerű korrupcióról van szó, hanem szervezetten végrehajtott, tiltott pártfinanszírozásról, a magyar emberek pénzén akartak szavazatot vásárolni, „inkább kisebb sikerrel”. Kifosztották a magyar embereket, szétosztották a magyar emberek pénzét maguk között – hangsúlyozta a miniszterelnök, megjegyezve, amit Hankó Balázs elkövetett, azt „önökkel együtt, bűnszervezetben követte el”.

Magyar Péter Seszták Miklósról, „a KDNP Simicskájáról” kiemelte, a hírek szerint őt már őrizetbe is vették. Majd felsorolt más fideszes és KDNP-s politikusokat, akik szerinte alattvalókként kezelték a választókat, azt hitték, mindent megtehettek következmények nélkül. Egy ideig szerinte joggal, mert a magyar Legfőbb Ügyészség és Központi Nyomozó Ügyészség hagyta, cinkos hallgatásával támogatta, hogy „szétrabolják a hazánkat”.

Majd feltette a kérdést a Legfőbb Ügyészség vezetőinek: tényleg ezekkel a maffiabűncselekményekkel akarták összemosni az ellene indított, már többször befuccsolt karaktergyilkossági kísérletet?

Hány százezer telefont kéne ahhoz a Dunába bedobni, hogy a közelébe érjen valaki a Fidesz-KDNP maffia által ellopott száz- és ezermilliárdoknak?

– folytatta a kormányfő. Kiemelte, áll a független magyar igazságszolgáltatás elé, sőt, úgy fog bemenni, hogy visz magával egy-két feljelentést is. Ugyanis – idézte fel – felsőbb politikai utasításra a rendőri vezetők búvárokat küldtek vak sötétben az áradó folyóba egy, állítólag a Dunában lévő mobiltelefon miatt, mindenféle biztosító felszerelés nélkül. Hozzátette,

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés bűntette miatt tesz feljelentést,

mindenkinek joga van tudni, melyik volt „az a miniszter, miniszterelnök”, akinek az utasítására ez történt.

Magyar Péter kiemelte, kulcskérdés, ki áll a Legfőbb Ügyészség élén, ezért nem köthet a parlament rossz kompromisszumot a kérdésben.

– Ide olyan személyre van szükség, akinek a függetlenségét és pártatlanságát mindenki megkérdőjelezhetetlennek látja

– hangsúlyozta, megjegyezve: olyan vezető kell, akit nem gyengítenek meg személyes vagy családi érintettségek, aki kompromisszumok nélkül képes garantálni a törvény előtti teljes egyenlőséget.

A kormányfő úgy folytatta: a közbizalom helyreállításához egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával. – Ezért tisztelettel arra kérjük Baka András köztársasági elnök urat, hogy a mai szavazás után állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre, hogy az Országgyűlés olyan jelöltet választhasson, aki képes helyreállítani az intézmény méltóságát és a belé vetett, jelenleg hiányzó közbizamat – jelentette ki.

Magyar Péter felszólalásában azt üzente, a rendszerváltás lényege, hogy ebben az országban végre megtörténjen a valódi igazságtétel. Ez igaz a jövőre is: aki akárcsak egyetlen forint közpénzt is elemel vagy cinkosként félrenéz, a törvény teljes szigorával fog szembe nézni.

– Az események láthatóan gyorsulnak, úgyhogy jól kössék be magukat

– üzente a bűnök elkövetőinek. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról pedig úgy vélte: mióta felállt az intézmény, „mintha mindenhol flottabbul mennek a dolgok.”