Elindult az európai szűrési hét és a Biztonságos Szívek Terv

Európai Unió;szívinfarktus;Ursula von der Leyen;egészségügyi szűrővizsgálat;

2026-09-28 18:18:00 CEST

A szív- és érrendszeri betegségek 80 százaléka megelőzhető megfelelő szűrőprogrammal. Ezt felbecsülve fogalmazta meg ajánlásait a szűrővizsgálatokról az Európai Bizottság a szív világnapja alkalmából s indította útjára az első európai szűrési hetet. A középkorúaknak legalább ötévente egy szűrést javasol.

A szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb halálesetet az EU-ban, évente 1,7 millió emberéletet követelnek, s mindez évente több mint 282 milliárd eurós költséget jelent a tagországok számára. A szív- és érrendszeri betegségek 80%-a azonban megelőzhető az olyan kockázati tényezők kezelésével, mint a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a magas vércukorszint és az elhízás. A 2025 decemberében előterjesztett szívvédelmi terv célja, hogy 2035-ig 25%-kal csökkentse a szív- és érrendszeri okok miatti korai halálozást, többek között az említett kockázati tényezők kezelése révén.

A szív- és érrendszeri betegségek jelentik az EU-ban a vezető halálokot, és a rokkantság egyik legfőbb okaként is ezt nevezik meg. Mintegy 62 millió embert érintenek, ennek ellenére az uniós tagállamok kevesebb mint felében működik szív- és érrendszeri egészségügyi szűrőprogram, ráadásul felfogásukban, megvalósításukban jelentősen eltérnek egymástól.

A Biztonságos Szívek Tervét 2025 decemberében fogadták el, amelynek részét képezi a gazdasági terhek csökkentése is, miután az is kiderült a felmérésekből, hogy a betegségek következtében 47 milliárd eurót tesz ki a termelékenység kiesése.

Az OECD és az Európai Bizottság Health at a Glance: Europe 2024 című jelentése szerint minden, jól megtervezett népegészségügyi beavatkozásba fektetett egy euró akár 14 eurónyi gazdasági hasznot is eredményezhet.

Az ajánlás kitér arra is, hogy az egyes tagállamok saját nemzeti vagy regionális körülményeikhez igazítsák a programokat, figyelembe véve a betegségek gyakoriságát, az egészségügyi egyenlőtlenségeket és a nemek közötti különbségeket.

A 35 év alattiak számára a javaslat legalább egy egészségügyi szűrést ajánl, amelynek része a vérnyomás, a vércukorszint és a koleszterinszint mérése.

Személyre szabottabb szűrés javasolt abban az esetben, ha a családban előfordult korai szív- és érrendszeri betegség vagy hirtelen szívhalál.

A 35 és 64 év közöttiek számára legalább ötévente rendszeres szűrést javasolnak, amelyre a meglévő kockázati tényezőktől függően akár gyakrabban is sor kerülhet. Esetükben szélesebb körű vizsgálatokat kellene végezni.

A szűrésnek ki kell terjednie az életmódbeli tényezőkre, a légzőrendszer működésére, a reproduktív egészségi állapotra, a mentális egészségre, a vesék állapotára, a testtömegindexre, valamint a derékbőségre vagy a derék-magasság arányára. Emellett figyelembe kell venni az egyéni és a családi kórtörténetet is.

A 65 éves és idősebb emberek esetében három-öt évente javasolt a szűrés. Ez további szívegészségügyi vizsgálatokkal is kiegészülhet, például elektrokardiogrammal (EKG), valamint a pulzus, a szívfrekvencia és a szívritmus ellenőrzésével.

Ahogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke idei évértékelő beszédében úgy fogalmazott, hogy a mesterséges intelligenciának (AI) segítenie kell az orvosokat, nem pedig helyettesítenie őket.

Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy ezeket az eszközöket tudományos bizonyítékokon alapuló módon, megfelelő emberi felügyelet mellett és az uniós jogszabályokkal összhangban kell használni.

Egy másik fontos kezdeményezés az Európai Kardiovaszkuláris Egészségügyi Adat- és Mesterségesintelligencia-hálózat (CHAIN). Ez a kezdeményezés mintegy 20 millió euró uniós támogatást kap az EU4Health programból, és irányítását az Európai Kardiológiai Társaság végzi, s egyben összekapcsolja az európai szív- és érrendszeri adatokat és szakértőket.

Emellett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) két új, egyenként 2 millió euró értékű, uniós finanszírozású projekt keretében nyújt majd technikai támogatást a tagállamoknak.