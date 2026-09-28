Föld körüli pályára áll Elon Musk Csillaghajója

A Mexikói-öböl partján, Brownsville közelében indult el hétfőn a SpaceX új generációs Starship rakétája, amely 10 órásra tervezett útja során a Föld körüli pályára áll, és műholdak pályára állítását is elvégzi.
Az utasok és személyzet nélküli jármű mintegy 40 emelet magas. A Super Heavy gyorsítórakétából és annak tetején elhelyezkedő Starship űrhajóból áll. A szerkezet helyi idő szerint körülbelül reggel 7:46-kor (közép-európai idő szerint 14:46-kor) lőtt a magasba.
A Starshipet kifejezetten arra tervezték, hogy a SpaceX Starlink műholdjait a korábbinál gyakrabban küldje a pályára, és a tervek szerint a NASA Hold- küldetésében is komoly szerepet szánnak neki.
A tervek szerint az űrhajó mostani küldetése során hatszor kerüli meg a Földet – ez lesz eddigi leghosszabb repülése –, majd Chile partjaitól nyugatra, a Csendes-óceánba zuhan.
Elon Musk, a Space X tulajdonosa, korábban azt jósolta, hogy a rakéta már 2022-ben eléri a földkörüli pályát, és ezt 2023-ban követik majd a műholdindítások. S már akkor arról beszélt, hogy ez a teljesítmény az egyik legfontosabb mérföldkő. A Starship azonban nem tudta produkálni a terveket.
Amikor három évvel ezelőtt elkezdődtek ezek a küldetések, akkor a Starship mind a 13 korábbi tesztrepülése a szuborbitális térre korlátozódott. A csaknem tíz éve tartó fejlesztési programra a SpaceX több mint 15 milliárd dollárt költött. Musk azt mondta, hogy végső soron évente több száz, akár több ezer Starship indítását tervezi – ez a világűriparban eddig példa nélküli indítási ütemet jelentene.