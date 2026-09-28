Föld körüli pályára áll Elon Musk Csillaghajója

SpaceX;Elon Musk;utazás a Föld körül;Starlink;

2026-09-28 17:15:00 CEST

Tizennegyedik kilövését élte meg a SpaceX a Starship új generációhoz tartozó s rakétája hétfőn a texasi Starbase-en, ahol viszont első alkalommal kerülhet sor - ezekben az órákban is tart -, hogy a föld körüli pályára áll, ami a tervek szerint az út tíz órát vesz igénybe. Műholdak pályára állítása is a feladatai közé tartozik.

A Mexikói-öböl partján, Brownsville közelében indult el hétfőn a SpaceX új generációs Starship rakétája, amely 10 órásra tervezett útja során a Föld körüli pályára áll, és műholdak pályára állítását is elvégzi.

Az utasok és személyzet nélküli jármű mintegy 40 emelet magas. A Super Heavy gyorsítórakétából és annak tetején elhelyezkedő Starship űrhajóból áll. A szerkezet helyi idő szerint körülbelül reggel 7:46-kor (közép-európai idő szerint 14:46-kor) lőtt a magasba.

A Starshipet kifejezetten arra tervezték, hogy a SpaceX Starlink műholdjait a korábbinál gyakrabban küldje a pályára, és a tervek szerint a NASA Hold- küldetésében is komoly szerepet szánnak neki.

A tervek szerint az űrhajó mostani küldetése során hatszor kerüli meg a Földet – ez lesz eddigi leghosszabb repülése –, majd Chile partjaitól nyugatra, a Csendes-óceánba zuhan.

Elon Musk, a Space X tulajdonosa, korábban azt jósolta, hogy a rakéta már 2022-ben eléri a földkörüli pályát, és ezt 2023-ban követik majd a műholdindítások. S már akkor arról beszélt, hogy ez a teljesítmény az egyik legfontosabb mérföldkő. A Starship azonban nem tudta produkálni a terveket.

Amikor három évvel ezelőtt elkezdődtek ezek a küldetések, akkor a Starship mind a 13 korábbi tesztrepülése a szuborbitális térre korlátozódott. A csaknem tíz éve tartó fejlesztési programra a SpaceX több mint 15 milliárd dollárt költött. Musk azt mondta, hogy végső soron évente több száz, akár több ezer Starship indítását tervezi – ez a világűriparban eddig példa nélküli indítási ütemet jelentene.