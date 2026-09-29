Egyik tanárnőjét halálra késelte, két másik embert pedig megsebesített egy nyolcadikos diák a staškovi általános iskolában

Szlovákia;késelés;emberölés;iskolai erőszak;

2026-09-29 11:56:00 CEST

A sebesülteket kritikus állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek, miután késes támadás történt Szlovákiában, egy staškovi (Szaniszlófalva) általános iskolában– írta meg a Paraméter.

Úgy tudni, egy fiú, a staškovi iskola nyolcadikos diákja támadta meg kedd reggel két tanárnőjét és egy diáklányt. Két mentőautót és két mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre, Petra Klimešová, a mentőszolgálat műveleti központjának (OS ZZS) szóvivője a TASR hírügynökségnek azt mondta, hogy egy 61 éves tanánő a helyszínen belehalt belehalt sérüléseibe. A diáklányt, illetve egy szúrt mellkasi sérülései miatt egy 44 éves tanárnőt kritikus állapotban mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A rendőrség egyelőre annyit közölt, hogy erőszakos bűncselekmény gyanúja miatt vezényelték ki a járőreit a staškovi iskolához. A helyszínen tartózkodik minden mentőegység, a hatóság ellenőrzése alatt tartja a helyzetet, további veszély pedig nem fenyeget. A TV JOJ úgy tudja, a támadót nagyszülei nevelik, a TA3 szerint a fiú azért indulhatott ámokfutásra, mert a nagyanyja a rossz tanulmányi eredményei miatt megtiltotta neki, hogy ministráljon.

A szlovák belügyminisztérium sajtóosztálya közölte a Paraméterrel, hogy Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és Tomáš Drucker oktatási miniszter is a helyszínre tart, s úton van Staškovba Kamil Šaško egészségügyi miniszter is.