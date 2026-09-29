Őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázst a 17,3 milliárd forintos NKA-botrány ügyében

őrizetbe vétel;hűtlen kezelés gyanúja;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-09-29 10:59:00 CEST

A fideszes politikus panaszt nyújtott be a bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelésről szóló gyanúsítással szemben.

Őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki Hankó Balázst a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát - közölte keddi tájékoztatásában a vádhatóság. Korábban a Hír TV információi alapján az terjedt el, hogy a fideszes politikust a a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán vették őrizetbe, ahova még hétfő este ment be, mielőtt Kecskemétre vitték

A megalapozott gyanú különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettéről szól.

A korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnökeként irányította a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát. Hankó Balázs és társai az ügyészség gyanúja szerint kettős eljárásrendet működtettek, amelyben elvált egymástól a formális és a tényleges döntéshozatal. A vádhatóság azt állítja, hogy a támogatásokról ténylegesen Hankó Balázs, illetve esetenként mások határoztak, noha a törvény alapján a volt miniszter nem vehetett részt az egyes pályázati kérelmek elbírálásában.

Az ügyészség szerint a 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmeket érdemi elbírálás nélkül teljesítették, a pénzt pedig részben a 2026-os országgyűlési választás kampányköltéseire, részben a kérelmezők személyes céljaira fordították. A közlemény szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben tértek el a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott céloktól, amivel 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be. Az ügyészség hétfőn egy további személyt is őrizetbe vett és gyanúsítottként hallgatott ki, de a nyomozás érdekére hivatkozva erről nem közölt további részleteket.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, az Országgyűlés hétfő reggel 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát. A Fidesz és a KDNP frakciója nem vett részt a rendkívüli ülésen. A volt kulturális és innovációs miniszter ezt követően a Fidesz parlamenti frakcióirodájában maradt, ahonnan azt üzente, hogy nem bujkál, hanem dolgozik. Forsthoffer Ágnes házelnök később felszólította, hogy önként hagyja el az Országházat. Hankó Balázs este, miután megkapta az idézést, elhagyta a frakcióirodát, és önként indult el a nyomozó hatósághoz. A volt miniszter ekkor is azt állította, hogy ártatlan, az ellene folyó eljárást pedig politikai indíttatású, koncepciós ügynek nevezte.