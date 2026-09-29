Silány minőségűek a magyar útlevelek, egyik olvasónkat a ferihegyi repülőtérről fordították vissza egy gyorsan szakadó dokumentum miatt

repülőtér;útlevél;utazás;kormányablak;félretájékoztatás;

2026-09-29 18:00:00 CEST

A probléma nem egyedi.

A budaörsi kormányablak félretájékoztatása és a magyar útlevelek silány minősége is szerepet játszott abban, hogy egyik olvasónknak, Natasának meglehetősen kellemetlen élményben lehetett része nemrég: éppen Szöulba tartott volna sanghaji átszállással, azonban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren hétfőn visszafordították azzal, hogy érvényes, de a fényképes oldalán egy ponton elszakadt útlevele miatt nem szállhat fel a repülőgépére.

A kormányablak úgy került a képbe, hogy Szöulban dolgozó olvasónk barátnője korábban hasonló esetről számolt be: érvényesnek számító, de sérült útlevele miatt nem engedték felszállni. Miután Natasa észrevette, hogy az ő útlevele is el van szakadva - noha elmondása szerint a dokumentum még 4-5 évig érvényes és soha nem bánt az irattal hanyag módon - úgy gondolta, jobb, ha a kormányablakban kérdezi meg, mi a teendő ilyenkor. A hivatal alkalmazottja azt mondta neki, hogy nem tudnak mit kezdeni vele, ragassza meg - saját maga, otthon - az útlevelet, és akkor nem lesz probléma belőle.

De lett. Natasa megragasztotta a dokumentumot a szakadás helyén, elmondása szerint igényesen, úgy, hogy még véletlenül se fedjen el semmilyen személyes adatot, a repülőtéri illetékesek azonban észrevették a ragasztás helyét és közölték, hogy emiatt az útlevele érvénytelen lett, nem szállhat fel a repülőgépre. (Már csak azért sem, mert Kínában, ahol át kell szállnia, nagyon komolyan veszik az ilyesmit.)

Olvasónkat úgy küldték el, hogy még a repülőjegye árát sem kapta vissza,

ami eleve hatszámjegyű kárt jelent, ehhez jönnek még hozzá az utazással együtt járó egyéb költségek, valamint az, hogy a repülőjegy - amelyet így újra meg kell vásárolnia - a közeli utazási időpont miatt jóval drágább, mint amennyiért az eredetit vette.

Natasa ezek után nem túl jó kedvvel visszament a kormányablakba, és szembesítette a hivatali alkalmazottat rossz tanácsának eredményével, amire válaszul azonban egy bocsánatkérő szót sem kapott, csak annyit, hogy ilyen gondról eddig nem tudtak. Olvasónk gyanítja, hogy valószínűleg csak arról van szó, hogy más, pórul járt utasok inkább lenyelték az egészet és nem tettek panaszt. A hivatal egy másik alkalmazottja segítőkészebb volt, kiderítette legalábbis, mit lehet ilyenkor tenni, azt mondta, nincs más, új útlevelet kell nyomtatni.

Ennek további szépséghibája, hogy miközben az elszakadt útlevél még bőven érvényes lenne, az új útlevelet Natasának saját zsebből kellett fizetnie. Ez pedig ugyancsak egy szabad szemmel is látható összeget jelent, különösen akkor, ha mint a jelen helyzetben, sürgősen kellene az új dokumentum. A kormányhivatali honlap szerint hagyományos eljárással ugyanis a 10 évig érvényes új útlevél díja 17 000 forint, ha azonban 5 napon belül szeretnénk megkapni az okmányt, az plusz 19 ezer, ha 3 napon belül, az plusz 29 ezer forintos eljárási költséget jelent. Ha pedig a lehető leghamarabb, 24 órán belül szeretnénk hozzájutni az új dokumentumhoz, akkor plusz 39 ezer forintot kell fizetnünk, vagyis az itt idézett sürgős helyzetben

összesen 56 ezer forintot kér a kormányhivatal az egy útlevélért,

miközben az eredeti utazás meghiúsulása miatt olvasónkat amúgy is jelentős anyagi kár érte.

Tudomásunk szerint nem egyedi problémáról van szó. Még a felszállási kísérlet idején a Natasát elutasító repülőtéri alkalmazott is azt mondta, sajnos a magyar útlevelekkel aránylag gyakran történik ilyesmi, hazánkban meglehetősen silány minőségben nyomtatják ezeket a dokumentumokat, ami nem egyszer vezetett már efféle kellemetlen helyzetekhez.

Olvasónk hangsúlyozta, azért érezte fontosnak, hogy megossza velünk történetét, mert saját és más, aránylag sokat utazó ismerősei tapasztalatai alapján nem egyedi esetről van szó, és tart attól, hogy egy hasonló szituáció másoknak is súlyos anyagi kárt tud okozni. Elmondta nekünk azt is: az ügyben panaszt tesz a budaörsi kormányablakban.

Lapunk a témában megkereste a kormányhivatali ügyekben illetékes, Lőrincz Viktória vezette Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot. Afelől érdeklődtünk, tervez-e az új kabinet kezdeni valamit az útlevelek minőségével, esetleg az érvényességi időt, illetve az árszabást a tartóssághoz igazítani. Első körben nem jártunk sikerrel, a tárca a Tanács Zoltán vezette Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz irányított bennünket. Amennyiben választ kapunk, cikkünket frissítjük vagy új cikket írunk.