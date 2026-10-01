A Tisza és a Facebook: van központi üzenet, de több saját is, nem az ellenzék szidalmazásában merül ki az egész

Facebook;kommunikáció;közösségi média;Tisza Párt;

2026-10-01 09:30:00 CEST

A Tisza politikusai jelentős követőtábort építettek fel a Facebookon, oldalaikon pedig a központi pártüzenetek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi ügyek és a választókerületi munka bemutatása. Lapunk megnézte, hogyan épülnek fel a képviselők oldalai, milyen gyakran posztolnak, és milyen eszközökkel próbálják megszólítani a választóikat. Így építik politikusi márkájukat a Tisza képviselői.

Az 1,7 millió követővel nemrég Orbán Viktort beérő jelenlegi miniszterelnök, Magyar Péter után Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legtöbb, 411 ezer követővel a Facebookon. Őt szorosan követi Vitézy Dávid 376 ezerrel, de azért a többieknek sem kell szégyenkezniük, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke például 325 ezres követőtáborral büszkélkedhet. Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert 293 ezren, Forsthoffer Ágnes házelnököt 272 ezren, Orbán Anita külügyminisztert 246 ezren, Gajdos Lászlót, az élő környezetért felelős minisztert pedig 235 ezren követik. Görög Márta igazságügyi minisztert viszont még a legtöbb képviselő is megelőzi, mindössze 19 ezer követőt gyűjtött megválasztása óta. Igaz, láthatóan csak szakmai posztokat tesz közzé, és azt is ritkán – derült ki lapunk gyűjtéséből, ahol a követők száma mellett azt is megnéztük, a Tisza Párt képviselőinek oldala hogyan épül fel, milyen szempontok jelennek meg.

A Tisza képviselőinek Facebook-oldalain az egyik legfeltűnőbb közös vonás a folyamatos jelenlét.

A legtöbben átlagosan napi két-három poszttal is jelentkeznek, bár vannak ennél aktívabb és kevésbé aktív oldalak is.

A központi üzenetek továbbosztása fontos része a kommunikációnak, de nem mindenki osztja tovább egyszerűen ugyanazt a tartalmat; gyakori, hogy azok, akik erősebb saját karaktert építenek, a központi üzenethez hozzátesznek valamit: saját történetet, helyi példát, értékítéletet, magyarázatot.

Jó példa erre a Szíjj László- és Mészáros Lőrinc-féle autópálya-koncesszió, amelynek teljes, 35 évre számított értéke mintegy 23 ezer milliárd forint lett volna.

Több képviselő is megpróbálta valamilyen hétköznapi mértékre lefordítani, hogy mekkora összegről is van szó.

Bihari Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén 6. számú választókörzetének országgyűlési képviselője például a választókerület lakosságára osztotta le az összeget, és azt írta, hogy így fejenként körülbelül 256 millió forint jönne ki. Müller Anna, Budapest 13. számú választókörzetének országgyűlési képviselője egy személyes történetet is hozzátett. Szekszárdon járt, ahol 40 éves érettségi találkozót tartottak a Garay Gimnáziumban. Mivel Szekszárd légvonalban nagyjából 130 kilométerre van Budapesttől, a húszezresekből felépített „pénzoszlop” szerinte éppen ezt a távolságot hidalná át.

Mások azt mutatták meg, hogy az összegből hány 80 millió forintos lakást lehetne vásárolni, vagy mire lehetne elkölteni a pénzt a saját választókerületükben. Ugyanez figyelhető meg más ügyeknél is. A képviselők gyakran nem állnak meg egy országos állításnál, hanem azt próbálják megmutatni, mit jelentene az adott döntés vagy probléma a saját választókerületükben. Borics Mihály, Fejér megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője például a szélerőművekről szóló kommunikációban elmagyarázta, hogy miért tesz jót a választókerületnek, ha szélerőművek épülnek, ezzel mintegy bevonva az embereket az egyébként távolinak tűnő intézkedésbe. Az egyéb tartalmak zöme pedig egyértelműen a választókerületükhöz kapcsolódik. Az látszik, hogy minden képviselő a megválasztása óta jelentős számú helyen fordult meg a körzetében, több programon, eseményen részt vett. Gyakoriak a polgármesterekkel kapcsolatos egyeztető posztok is, illetve szinte mindenki, még azok is, akik az egyéni körzetük mellett miniszteri teendőket látnak el, hirdetnek fogadóórát.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy a választást követően több Tisza Szigetben is hiányolták a pártvezetés figyelmét és az új feladatokat, emiatt pedig egyes közösségek úgy érezték, hogy háttérbe szorultak. A párt később jelezte, hogy változtatna ezen, és nagyobb figyelmet fordítana a szigetek működésére. Ez, a képviselők oldalát látva, nyilvánvalóan változott. A Tisza-szigetek is gyakran megjelennek az oldalaikon: szeptemberben több képviselőnél is visszatérő tartalom volt a helyi közösségi események, találkozók szervezése vagy meglátogatása, sőt sokakat a Parlamentbe is elvitt a képviselőjük.

A parlamenti munka bemutatása egyébként szintén gyakori. Több képviselő készít heti összefoglalókat arról, mi történt az Országgyűlésben, miről szavaztak, milyen ügyekkel foglalkozott. Ezeknél is az a cél, hogy a parlamenti munkát „lefordítsák” a választók számára.

A személyes politikusi márka építése viszont, pár kivételtől eltekintve, eltér attól, ahogy az a Fidesz számos politikusánál megszokottá vált.

A Tisza képviselőinél kevésbé jellemzők a családi, gyerekekkel vagy magánélettel kapcsolatos tartalmak. A gyerekekről készült fotók például néha előfordulnak, de egyáltalán nem jellemzők. Érdekes, hogy ha már magánéleti szál, sokkal gyakoribbak a kulturális posztok: kiállítás, színház, amelyek nem feltétlenül a választókerülethez kapcsolhatóak, inkább mint szabadidős programok jelennek meg az oldalakon.

Összességében az látszik, hogy az oldalak többsége a képviseleti munkát próbálja bemutatni, illetve a kormány eredményeire hívja fel a figyelmet. Alapvetően az ellenzék szidalmazása sem annyira jellemző, mint ahogy azt a Fidesz képviselőitől látni lehetett vagy látni lehet a mai napig. Mindezek mellett az is látszik, hogy minden képviselő jelentősen tudta növelni a követőtáborát, a legtöbben 10 és 20 ezer követővel bírnak, de vannak, akik elérik az 50, sőt 100 ezret meghaladó tábort is. A magasabb elérésű politikusok jellemzően valami miatt ismertebbek, úgymint Bujdosó Andrea frakcióvezető vagy Hallerné Nagy Anikó, akit gyakran házelnöki pozícióban lát a nagyérdemű.