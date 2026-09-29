Tyson és Holyfield edzőjével készült, Eb-ezüstöt nyert a magyar bokszolónő, aki már a Los Angeles-i olimpiára koncentrál

ökölvívás;

2026-09-29 18:29:00 CEST

Hámori Luca mindent kiadott magából a szófiai Európa-bajnokságon, ezüstérmet szerzett a 65 kilogrammos súlycsoportban, de már a következő nagy cél, a Los Angeles-i olimpia jár a fejében.

A BVSC 25 éves bokszolója kedden az M4 Sport Sporthíradójában felidézte, hogy egyértelműen éremért utazott a kontinensviadalra, így elégedetten zárta az Eb-t, különösen azért, mert a döntőben a korábbi világbajnok orosz Azalija Aminyeva ellen bizonyíthatott.

„Láttam, hogy miben kell még fejlődnöm, és tudom, miben kell előrelépnem” – mondta az olimpiai ötödik helyezett, aki szerint jó úton halad, és minden szükséges támogatást megkap a klubjától, a szövetségtől, a válogatottól és a családjától.

Sokat jelentett neki az amerikai felkészülés is: öt héten át Ronnie Shields irányításával edzett. A szakember korábban többek között Mike Tyson és Evander Holyfield edzőjeként dolgozott. Hámori szerint szakmailag és mentálisan is sokat fejlődött az Egyesült Államokban.

A következő időszak középpontjában már egyértelműen az olimpiai kvalifikáció áll. „Minden nap ezzel kelek és fekszem, minden edzésen erre gondolok” – fogalmazott. Jövőre először a kazahsztáni világbajnokságon lehet kvótát szerezni, ahol a döntőbe jutás olimpiai indulást ér, majd az isztambuli Európa Játékokon is lesz lehetőség a kvalifikációra.

Hámori úgy látja, a világbajnokságról különösen nehéz lesz kijutni, hiszen 30-35 bokszoló is indulhat a súlycsoportjában. Elsősorban ezért az Európa Játékokon szeretné megszerezni a párizsi ötödik hely után a Los Angeles-i részvételt érő kvótát – de természetesen azzal sem lenne elégedetlen, ha már a vb-n sikerülne. „Nem tudom elképzelni, hogy ne legyek ott Los Angelesben” - mondta.