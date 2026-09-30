Egyre mélyebben és mélyebben: Törőcsik Zsófia újabb világcsúcs küszöbén

búvárúszás;Dermesztő mélység;

2026-09-30 09:30:00 CEST

Újabb mélységi szabadtüdős világcsúcsra hajt a szerdán kezdődő ciprusi világbajnokságon Törőcsik Zsófia, aki már eddig is meghatározta a sportági sztenderdeket: augusztusban 3 perc 50 másodperc alatt úszott le 107 méter mélyre, amire korábban senki nem volt képes a női mezőnyben. Most ezt szeretné felülmúlni.

Szicíliában hangolt a szerdán kezdődő ciprusi mélységi szabadtüdős (oxigénpalack nélküli) világbajnokságra Törőcsik Zsófia. A magyar világklasszis drasztikusan változtatott, a korábbinál sokkal intenzívebb szárazföldi erősítésekkel turbózta fel programját. „Most érzem igazán, mennyit jelentett a komolyabb fizikai felkészülés. Nemcsak érzésre, hanem az edzőtermi teljesítmény alapján is jóval erősebb vagyok, mint két-három hónappal ezelőtt” – idézte Törőcsik Zsófia sajtócsapata a versenyzőt.

A szicíliai edzőtábor nemcsak fizikailag tette próbára: a nagy hullámokkal és az erős mélységi áramlatokkal is meg kellett küzdenie. Törőcsik szerint azonban a nehezebb körülmények a világbajnokságon akár előnyt is jelenthetnek. „Ha ilyen hullámokban és erős mélységi áramlattal megküzdve is sikerültek a tervezett merülések, akkor ideális körülmények között ez extra magabiztosságot adhat.”

Nem fél, nem engedheti meg magának

A szabadtüdős merülésben a mentális kontroll legalább annyira fontos, mint a fizikai állapot. Egy közelmúltbeli, 95 méteres edzésén 50 méter környékén rendkívül erős áramlattal találkozott, amely a kötéltől messze sodorta (a merülőket amúgy egy biztonsági rendszer rögzíti a kötélhez).

„Egy pillanatra átfutott az agyamon, hogy visszafordulok. De nem jutok el odáig, hogy féljek. Azonnal a megoldásra vált az agyam. Ez a sport egyik nagy ajándéka: megtanít rettenetesen gyorsan, nyomás alatt döntéseket hozni.”

A szerdán rajtoló limasszoli vb-t megelőző időszak a szabadtüdős merülés aranykorszakaként írható le: augusztusban Törőcsik Zsófia 107 méterre merült a horvátországi Lastovo szigetén rendezett versenyen, ezzel új világcsúcsot állított fel. A világbajnok és világjátékok-győztes búvárúszó áprilisban a Fülöp-szigeteken 105 méterrel javította meg először a világrekordot ebben a számban. Júliusban azonban az ukrán Natalija Zsarkova 106 méterre javította a csúcsot, amit aztán az amerikai Enchanté Gallardo is beállított. Törőcsik Zsófia feltett célja: ezúttal 108 méter mélyre merül. A miheztartás végett: a világcsúcs beállításakor 3 perc 50 másodpercet töltött a víz alatt...