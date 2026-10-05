Saját világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon.
Újabb mélységi szabadtüdős világcsúcsra hajt a szerdán kezdődő ciprusi világbajnokságon Törőcsik Zsófia, aki már eddig is meghatározta a sportági sztenderdeket: augusztusban 3 perc 50 másodperc alatt úszott le 107 méter mélyre, amire korábban senki nem volt képes a női mezőnyben. Most ezt szeretné felülmúlni.
Többek közt három aranyat szereztek a magyar tájékozódási búvárúszók a sportág Gyékényesen megrendezett Európa-bajnokságán.