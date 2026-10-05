Egyre mélyebben és mélyebben: Törőcsik Zsófia újabb világcsúcs küszöbén

Újabb mélységi szabadtüdős világcsúcsra hajt a szerdán kezdődő ciprusi világbajnokságon Törőcsik Zsófia, aki már eddig is meghatározta a sportági sztenderdeket: augusztusban 3 perc 50 másodperc alatt úszott le 107 méter mélyre, amire korábban senki nem volt képes a női mezőnyben. Most ezt szeretné felülmúlni.