Demján-örökség: újra képbe kerül a Westend melletti terület, nevet váltott a Gránit Pólus

ingatlanfejlesztés;

2026-09-30 11:47:00 CEST

A Westend mögötti, mintegy kilenchektáros terület fejlesztése a Demján Sándor alapította cégcsoport egyik legnagyobb lehetősége, egyben az egyik legnagyobb felelőssége – mondta a Népszavának Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus Csoport, a mától Devo Csoportként bejegyzett társaság vezérigazgatója.

Új néven működik tovább a Demján Sándor által harminc éve alapított Gránit Pólus Csoport 2026. szeptember 30-tól - jelentették be mai budapesti sajtótájékoztatóján, ahol a cég megújuló stratégiáját, fejlesztési irányait is bemutatták. Itt lapunk kérdésére a vezérigazgató kifejtette: a Westend 2 területe Budapest egyik legértékesebb fejlesztési területe, különösen nagy felelősség, hogy milyen koncepció alapján kezdik majd beépíteni. A fejlesztést évtizedek óta nem vitték el egyetlen irányba sem, noha lett volna lehetőség arra, hogy irodaházakkal vagy lakóingatlanokkal építsék tele a területet.

Demján Sándor dönthetett volna úgy, hogy megépíti a Westend 2-t akár, de nem ezt az utat választotta, mert úgy gondolta, felelős a városért

– mondta Gyertyánfy Miklós. Szerinte ezen a helyen olyan fejlesztésre van szükség, amely összhangban áll Budapest jövőjével, és a Belváros, illetve a Nyugati tér megújulásához, valamint az infrastrukturális és vasúti fejlesztésekhez is illeszkedik.

A csoport ezért egy hosszú távú mestertervben gondolkodik, amelyben a fejlesztők, a város és a kormányzat elképzelései is összehangolhatók. Gyertyánfy utalt arra is, hogy Szemerey Samu államtitkár nemrég egy konferencián arról beszélt: a fejlesztőknek éppen ilyen mestertervek mentén, hosszú távon érdemes gondolkodniuk. A Devo is azt szeretné végiggondolni, milyen koncepció illeszkedne leginkább a környék átalakulásához.

A Westend működésével kapcsolatban a vezérigazgató azt mondta, az okos üzemeltetés sok esetben többet számíthat, mint az új szigetelés vagy gépek beszerzése. A bevásárlóközpont jövőjét illetően pedig úgy látja, hogy az internetes vásárlás terjedése nem feltétlenül hozza nehéz helyzetbe a Westendhez hasonló létesítményeket. A multifunkciós, belváros közeli és jól üzemeltetett bevásárlóközpontok lehetnek a nyertesei a változó kiskereskedelmi trendeknek.

A kiskereskedelem növekedésével párhuzamosan ugyanis jelentősen nőtt a raktárak iránti igény is. Gyertyánfy szerint folyamatosan alakítanak át irodaterületeket raktározási célokra, miközben az irodapiac jelenleg kihívásokkal küzd, a retailpiac viszont nem.

A Westend továbbra is a csoport legismertebb érdekeltsége, de a névváltás ennél szélesebb stratégiai változást is jelez. Az 1996-ban Demján Sándor által alapított vállalatcsoport a jövőben nem kizárólag ingatlanfejlesztőként és -üzemeltetőként kíván működni. A korábban különálló területeket egységes stratégia és közös menedzsment alá rendezik.

A Devo nyolc üzletágat sorol a portfóliójába: a kereskedelmi ingatlanok üzemeltetését, a lakásfejlesztést, az ipari ingatlanok hasznosítását, a filmipart, a proptechet, a repülőtér-üzemeltetést, a biztonsági szolgáltatásokat és a tőkebefektetéseket. A társaság a lakásfejlesztések dinamikus bővülésére számít, miközben a hagyományos ingatlanpiaci tevékenység továbbra is meghatározó marad.Új elem a tőkebefektetési üzletág is, amelyen keresztül a csoport az ingatlanpiacon kívüli projektekben és érdekeltségekben is lehetőségeket keres. A kockázati- és magántőke-befektetések a növekedési stratégia egyik kiemelt területévé válnak.

A portfólió része az etyeki Korda Filmstúdió és a Tököli repülőtér is - tudtuk meg.