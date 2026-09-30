Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar

Csányi Sándor;100 leggazdagabb magyar;Mészáros Lőrinc;

2026-09-30 08:25:00 CEST

Nincs meglepetés, évek óta a felcsúti dollármilliárdos szerepel a lista tetején.

Mészáros Lőrinc és családja áll a Forbes 2026-os magyar gazdaglistájának élén, becsült vagyonuk 1785,7 milliárd forint. A második helyen Csányi Sándor szerepel 649,7 milliárd forinttal, vagyis az első és a második helyezett becsült vagyona között több mint ezermilliárd forint a különbség.

A harmadik helyet Felcsuti Zsolt foglalja el 587,6 milliárd forintos becsült vagyonnal. Veres Tibor 567,7 milliárd forinttal a negyedik, Szíjj László pedig 530,6 milliárd forinttal az ötödik a Forbes rangsorában.

A Forbes idén először nem ötven, hanem száz szereplőt rangsorolt. A lap számítása szerint a száz leggazdagabb magyar együttes becsült vagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot.