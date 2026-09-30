Jogerősen is elítélték az antifa-ügy vádlottjait

erőszak;ítélet;támadás;Fővárosi Ítélőtábla;antifa;

2026-09-30 10:55:00 CEST

Több büntetést kisebb mértékben enyhítettek.

Bűnösnek mondta ki a Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett jogerős ítéletében az antifa-ügy vádlottjait, akik 2023 februárjában Budapesten támadtak meg szélsőjobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A táblabíróság két vádlott esetében kis mértékben enyhítette a büntetés időtartamát.

A vádlottak közül az ítélethirdetésen egyedül jelen lévő német Maja T. negyedrendű vádlott büntetését az első fokon kiszabott nyolc év fegyházbüntetésről hét évre mérsékelte, míg a jelenleg Olaszországban tartózkodó ötödrendű vádlott, Gabriele M. büntetését hét év fegyházról hat évre módosította. A harmadrendű vádlott, a Németországban tartózkodó Anna M. büntetését a bíróság helyben hagyta, őt első fokon két év - végrehajtásában öt évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék.

Az ügy elsőrendű vádlottját, az olasz Ilaria Salist jelenleg mentelmi jog védi, mivel európai parlamenti képviselővé választották.

A másodrendű vádlott német Tobias E.-t esetében korábban megszületett az ítélet, őt már átadták a német hatóságoknak.

A külföldi elkövetők - egy szélsőséges baloldali szervezet tagjai - 2023. február 9-11. között öt támadást hajtottak végre Budapesten, általuk szélsőjobboldalinak tartott emberekkel szemben. A támadásokban kilencen sérültek meg, közülük hatan súlyosan.