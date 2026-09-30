Jogerősen is elítélték az antifa-ügy vádlottjait

Bűnösnek mondta ki a Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett jogerős ítéletében az antifa-ügy vádlottjait, akik 2023 februárjában Budapesten támadtak meg szélsőjobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).
A táblabíróság két vádlott esetében kis mértékben enyhítette a büntetés időtartamát.
A vádlottak közül az ítélethirdetésen egyedül jelen lévő német Maja T. negyedrendű vádlott büntetését az első fokon kiszabott nyolc év fegyházbüntetésről hét évre mérsékelte, míg a jelenleg Olaszországban tartózkodó ötödrendű vádlott, Gabriele M. büntetését hét év fegyházról hat évre módosította. A harmadrendű vádlott, a Németországban tartózkodó Anna M. büntetését a bíróság helyben hagyta, őt első fokon két év - végrehajtásában öt évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék.
Az ügy elsőrendű vádlottját, az olasz Ilaria Salist jelenleg mentelmi jog védi, mivel európai parlamenti képviselővé választották.Sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztette fel az EP, Ilaria Salis sorsa egy szavazaton múlt
A másodrendű vádlott német Tobias E.-t esetében korábban megszületett az ítélet, őt már átadták a német hatóságoknak.
A külföldi elkövetők - egy szélsőséges baloldali szervezet tagjai - 2023. február 9-11. között öt támadást hajtottak végre Budapesten, általuk szélsőjobboldalinak tartott emberekkel szemben. A támadásokban kilencen sérültek meg, közülük hatan súlyosan.Jogellenes volt kiadni Magyarországnak az antifa-támadások egyik vádlottját Nyolc év fegyházra ítélték Maja T. antifa aktivistát a három évvel ezelőtti budapesti támadásokért