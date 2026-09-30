helyreállítás;MÁV;vasúti baleset;tehervonat;

2026-09-30 08:20:00 CEST

Lesznek még nagyobb helyreállítási munkák, de azokat a hétvégén fogják végezni.

Újra teljes vonalukon közlekednek a Rákos vasútállomást érintő vonatok - közölte a Mávinform szerda reggel.

Azt írták, hogy befejeződött a hétfőn kisiklott tartálykocsik átfejtése Rákos vasútállomáson, így három helyett már öt vágányt használhatnak a személyszállító vonatok.

Hozzátették, hogy a műszaki mentés nagyobb korlátozással járó munkálatait várhatóan a hétvégén végzik. Ekkor az állomás felsővezeték-hálózatának bontására is számítani lehet, arról még zajlanak az egyeztetések. A közlemény szerint a baleset miatt jelentősen megrongálódott, általában csak a tehervonatok által használt vágányok helyreállítását a kocsik eltávolítása után, várhatóan jövő héten végzik el, a személyszállító vonatok közlekedését az már nem fogja érinteni.

A X. kerületi vasútállomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija, egy további tartálykocsi pedig veszélyesen megdőlt.

A baleset következtében az egyik kocsiból két négyzetméternyi területre petróleum szivárgott, az anyag kijutását a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt megszüntették - írja összefoglalójában a Magyar Távirati Iroda (MTI).