Harmincöt év után emeltek vádat a paloznaki plébános meggyilkolása miatt

gyilkosság;vádemelés;Paloznak;

2026-09-30 13:33:00 CEST

A testvérpár egyik tagjával szemben életfogytig tarzó szabdságvesztést indítványoztak.

Harmincöt évvel az 1991-ben elkövetett bűncselekmény után emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség két román állampolgárságú férfival szemben a Csopak-Paloznak plébánosának halála miatt.

Az idősebb testvér társtettesként, fivére pedig bűnsegédként vett részt a többszörösen minősülő emberölésben.

A vádirat szerint az akkor 72 éves plébánosról megtudták, hogy jelentősebb készpénzt és értéktárgyakat tart a paloznaki plébánián. A férfiak 1991. augusztus 25-én egy ismeretlen nővel és egy másik társukkal érkeztek Paloznakra azzal a céllal, hogy az értékeket akár a sértett élete árán is megszerezzék.





A plébánost az ügyészség szerint az idősebb vádlott fémrúddal fejbe ütötte, majd ismeretlen társával megkötözte és tovább bántalmazta. Az áldozat a helyszínen meghalt.





Az elkövetők a plébánián dolgozó 77 éves apácát is megkötözték; a nő a történtek következtében maradandó fogyatékosságot szenvedett. A több mint 1,26 millió forint értékben vittek magukkal készpénzt és különböző vagyontárgyakat. A két férfit a korábban rögzített ujjnyomok újbóli vizsgálata és egy széles körű európai nyomozás után azonosították.





Az ügyészség az idősebb testvérrel szemben életfogytig, fivérével szemben határozott idejű fegyházbüntetést, valamint mindkettőjük Magyarországról történő kiutasítását indítványozta.